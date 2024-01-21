21 січня 2024 року: Максимів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна пришивати ґудзики, лаятися і сваритися. Ясна погода сьогодні — до ранньої весни.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. Він був настоятелем монастиря і все своє життя прославляв православ'я. Його проповіді мали величезний успіх, багато людей відмовилися від єресі. За віру і проповіді Максима піддали мукам, відправили в ув'язнення на кавказ, де він і помер.

Також 21 січня — День обіймів.

Що не можна робити 21 січня:

пришивати ґудзики;

лаятися, ображатися, сваритися.

Народні прикмети та повір'я:

ясна погода — до ранньої весни;

ясна зірка — до морозу;

тепло на вулиці — до ранньої весни;

холодний і сухий день — до спекотного літа.

День ангела святкують:

Агнеса, Анна, Валер'ян, Євген, Іван, Ілля, Максим, Тимофій, Феодосій.

Також цього дня:

1790 рік — день створення гільйотини;

1846 рік — надрукують перший номер англійської газети "Лондон Дейлі Ньюз";

1934 рік — вводять в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;

1952 рік — італійські вчені оголошують, що Пізанська вежа має впасти в 2151 році;

1990 рік — близько трьох мільйонів українців беруться за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ напередодні Злуки.