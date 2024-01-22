З корицею та глазурʼю: рецепт солодких синабонів

Назву булочки отримали від слів англ. cinnamon "кориця" + лат. bone "добре". А кулінари повторюють знаменитий рецепт, додаючи щось від себе.

Related video

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як самостійно приготувати знамениті синабони.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для тіста:

450-500 г борошна;

200 мл молока 2,5%;

1 ст. л. цукру;

25 г живих дріжджів пресованих;

100 г вершкового масла 82,5%;

½ ч. л. солі.

Для начинки:

100 г вершкового масла 82,5% (+ для змащування форми);

100-150 г коричневого цукру (тростинного);

1-2 ст. л. меленої кориці.

Для глазурі:

250 г крем-сиру;

1-2 ст. л. лимонного соку;

2 ст. л. цукрової пудри.

Читайте також:

Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.

Рецепт гарбузового лате.

Рецепт салату з тунцем та рисом.

Масло потрібно дістати з холодильника трохи раніше, аби воно було мʼяке.

У велику миску просіваємо 450 г борошна. З одного боку ємності кришимо 25 г живих пресованих дріжджів, а з іншого — 1 ст. л. цукру та ½ ч. л. Мішаємо. Додаємо 100 г розм’якшеного масла, нарізаного невеликими кубиками.

Вливаємо 200 мл підігрітого до 36 градусів молока і замішуємо тісто у мисці.

Після цього викладаємо на кухонну поверхню і гарно вимішуємо. Тісто має бути м’яким і не липнути до рук. Формуємо з нього кулю.

Змащуємо велику скляну миску олією, перекладаємо в неї тісто, накриваємо і залишаємо в теплому місці на годину.

Після цього тісто викладаємо на припилену борошном робочу поверхню, обминаємо руками і розкачуємо у великий прямокутний пласт завтовшки 2-3 мм.

Змащуємо пласт тіста 100 г м'якого вершкового масла кулінарним пензликом.

Рівномірно посипаємо тісто 1-2 ст. л. меленої кориці, а зверху так само рівномірно — 100-150 г коричневого цукру.

Після цього скручуємо пласт тіста в рулет. Візуально ділимо його по довжині на 6 частин і робимо намітки.

Протягаємо кулінарну нитку під рулетом, потім перехрещуємо над ним і, обережно стягуючи петлю, відрізаємо перший синабон. Робимо це саме ще 5 разів на кожній намітці.

Змащуємо вершковим маслом форму для запікання. Розкладаємо синабони на відстані 1-2 см один від одного. Накриваємо чистим рушником і залишаємо на 20-30 хвилин для вистоювання. У цей час вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. Після того, як синабони піднімуться, випікаємо пів години.

Для глазурі змішуємо 250 г крем-сиру з 2 ст. л. цукрової пудри та 1-2 ст. л. лимонного соку. Добре мішаємо глазур віничком до однорідної консистенції.

Добре змащуємо гарячі синабони глазур'ю.

Читайте також:

Рецепт популярної лемківської страви.

Рецепт салату з морквою та капустою.

Рецепт салату з куркою та ананасами.