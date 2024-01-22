З корицею та глазурʼю: рецепт солодких синабонів
Назву булочки отримали від слів англ. cinnamon "кориця" + лат. bone "добре". А кулінари повторюють знаменитий рецепт, додаючи щось від себе.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як самостійно приготувати знамениті синабони.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для тіста:
- 450-500 г борошна;
- 200 мл молока 2,5%;
- 1 ст. л. цукру;
- 25 г живих дріжджів пресованих;
- 100 г вершкового масла 82,5%;
- ½ ч. л. солі.
Для начинки:
- 100 г вершкового масла 82,5% (+ для змащування форми);
- 100-150 г коричневого цукру (тростинного);
- 1-2 ст. л. меленої кориці.
Для глазурі:
- 250 г крем-сиру;
- 1-2 ст. л. лимонного соку;
- 2 ст. л. цукрової пудри.
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Масло потрібно дістати з холодильника трохи раніше, аби воно було мʼяке.
У велику миску просіваємо 450 г борошна. З одного боку ємності кришимо 25 г живих пресованих дріжджів, а з іншого — 1 ст. л. цукру та ½ ч. л. Мішаємо. Додаємо 100 г розм’якшеного масла, нарізаного невеликими кубиками.
Вливаємо 200 мл підігрітого до 36 градусів молока і замішуємо тісто у мисці.
Після цього викладаємо на кухонну поверхню і гарно вимішуємо. Тісто має бути м’яким і не липнути до рук. Формуємо з нього кулю.
Змащуємо велику скляну миску олією, перекладаємо в неї тісто, накриваємо і залишаємо в теплому місці на годину.
Після цього тісто викладаємо на припилену борошном робочу поверхню, обминаємо руками і розкачуємо у великий прямокутний пласт завтовшки 2-3 мм.
Змащуємо пласт тіста 100 г м'якого вершкового масла кулінарним пензликом.
Рівномірно посипаємо тісто 1-2 ст. л. меленої кориці, а зверху так само рівномірно — 100-150 г коричневого цукру.
Після цього скручуємо пласт тіста в рулет. Візуально ділимо його по довжині на 6 частин і робимо намітки.
Протягаємо кулінарну нитку під рулетом, потім перехрещуємо над ним і, обережно стягуючи петлю, відрізаємо перший синабон. Робимо це саме ще 5 разів на кожній намітці.
Змащуємо вершковим маслом форму для запікання. Розкладаємо синабони на відстані 1-2 см один від одного. Накриваємо чистим рушником і залишаємо на 20-30 хвилин для вистоювання. У цей час вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. Після того, як синабони піднімуться, випікаємо пів години.
Для глазурі змішуємо 250 г крем-сиру з 2 ст. л. цукрової пудри та 1-2 ст. л. лимонного соку. Добре мішаємо глазур віничком до однорідної консистенції.
Добре змащуємо гарячі синабони глазур'ю.
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