На французький манер: як приготувати цибулевий суп
Цибуля — доволі доступний та бюджетний інгредієнт. Втім, з нею можна створити цікаві страви.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом французького цибулевого супу.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 4 великі ріпчасті цибулі;
- 50 г вершкового масла;
- 50 мл білого сухого вина;
- 1 ст. л. соняшникової олії;
- 1 повна ст. л. борошна;
- 1,5 л води;
- 4 скибочки хліба;
- 100 г тертого сиру (Грюйєр або будь-який інший твердий сир);
- 2-3 лаврових листки;
- сіль і перець до смаку.
Читайте також:
Рецепт салату з морквою та капустою.
Рецепт салату з куркою та ананасами.
Для початку беремо цибулю, чистимо і нарізаємо півкільцями.
У каструлю з товстим дном додаємо 1 ст. л. соняшникової олії та 50 г вершкового масла. Смажимо цибулю на середньому вогні (вона має стати мʼякою). Після цього солимо до смаку.
Додаємо до цибулі 1 повну столову ложку борошна. Мішаємо.
Після цього вливаємо 50 мл білого сухого вина. Випарюємо 2-3 хвилини. Вливаємо 1,5 л води, солимо і додаємо 2-3 лаврових листки.
Смажимо грінки на сухій пательні.
Суп виливаємо в ємність, у якій він вирушить у духовку. Зверху кладемо грінки.
Натираємо твердий сир, посипаємо ним суп, після чого відправляємо його в духовку запікатися 5-8 хвилин при температурі 180 градусів. Треба, щоб сир розплавився.
Читайте також:
Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.
Рецепт караїмських пиріжків з картоплею.