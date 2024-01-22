Тарти з печінкою та грибами: смачна закуска за 30 хвилин

Прості в приготуванні та дуже апетитні тарти обов'язково потішать вас і ваших гостей своїм насиченим смаком і ароматом.

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Тарти з печінкою, сиром, цибулею, вершками та грибами — чудовий вибір для особливих випадків. Поєднання багатих смаків і ароматів робить цю страву вишуканою і незабутньою, пише Say7.

Інгредієнти:

готове листкове тісто — 1 упаковка;

куряча або яловича печінка — 300 г;

цибуля — 2 штуки;

гриби (наприклад, печериці) — 200 г;

твердий сир (наприклад, грюєр) — 100 г;

вершки 20-30% жирності — 100 мл;

часник — 2 зубчики;

трави (чебрець, розмарин) — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

олія для смаження.

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Приготування:

Крок 1. Печінку наріжте невеликими шматочками та обсмажте на сковороді до готовності. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Крок 2. На тій самій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю та подрібнений часник до золотистого кольору. Додайте нарізані гриби та тушкуйте до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 4. З тіста вирізати квадратики 10×10 см. Деко застелити папером для випічки або змастити олією. Викласти тісто. Відступаючи від краю 1 см, по периметру зробити надрізи, не прорізаючи тісто.

Крок 5. На тісто викладіть обсмажену печінку, потім шар цибулі з грибами.

Крок 6. Вершки змішайте з подрібненими травами та вилийте поверх начинки.

Крок 7. Посипте тарти тертим сиром.

Крок 8. Запікайте в духовці 25-30 хвилин, поки тісто не стане золотистим і хрустким.

Крок 9. Подавайте тарти гарячими, прикрашеними свіжими травами.

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