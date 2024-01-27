Домашня італійська випічка: легкий рецепт фокаччі, яка сподобається всім

Фокачча — італійський пшеничний корж. Його готують із дріжджового тіста з різними начинками, які вдавлюються в тісто зверху.

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Відкрийте для себе чарівний світ італійської кухні з нашим рецептом фокаччі з помідорами та цибулею. Ця легка і смачна страва стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері. Рецептом фокаччі поділився сайт Cookpad.

Замість помідорів і цибулі ви можете використовувати маслини, оливки, каперси, сир або будь-яке поєднання цих продуктів.

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

вода — 200 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сухі дріжджі — 1 ч. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

спеції — за смаком;

помідори (великі) — 1 шт;

цибуля — 1 шт.

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Приготування

Крок 1

У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі "прокинулися".

Крок 2

Додайте сіль, оливкову олію та орегано (або розмарин) у просіяне борошно. Замісіть тісто міксером на середній швидкості протягом 10 хвилин або замішуйте руками. Тісто вийде липким.

Крок 3

Підкачайте тісто в кулю, покладіть у змащену олією миску і помістіть у тепле місце, накривши харчовою плівкою.

Крок 4

Поки тісто піднімається, підготуйте помідори та цибулю. Наріжте помідори кружечками, а цибулю — півкільцями.

Крок 5

Цибулю перекладіть в окрему ємність, додайте 1 ст. л. оливкової олії та перемішайте.

Крок 6

Коли тісто піднялося, перекладіть його у форму, заздалегідь змащену олією, і рівномірно розподіліть, обминаючи і випускаючи повітря.

Крок 7

Покладіть зверху помідори, цибулю, посипте сушеним базиліком і полийте олією, в якій була цибуля. Набагато притисніть начинку руками до поверхні тіста.

Крок 8

Накрийте харчовою плівкою і залиште підніматися ще годину.

Крок 9

Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте фокаччу приблизно 25 хвилин.

Крок 10

Готову фокаччу остудіть на решітці, накривши рушником, щоб вона не обвітрилася і залишалася м'якою.

Подавайте фокаччу як самостійний перекус або замість хліба до основної страви. Приємного апетиту!

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