8 способів швидко й ефективно позбутися мішків під очима

Мішки під очима — це набряки, які надають вам втомленого вигляду і додають віку. Щоб позбутися цієї проблеми та повернути собі свіжість, скористайтеся ефективними домашніми засобами.

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Якщо вранці в дзеркалі ви нагадуєте собі панду через мішки під очима, час вживати заходів. Темні кола під очима турбують багатьох людей, і це може бути спричинено різними факторами, такими як недостатній сон, стрес або вікові зміни. Якщо ви шукаєте природні способи позбутися надокучливих мішків під очима, додайте ці засоби до вашого щоденного догляду за шкірою, а також дотримуйтеся здорового способу життя, щоб довше зберегти молодість і свіжість вашої шкіри. Про це пише OnlyMyHealth.

Скибочки огірка

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Огірки містять антиоксиданти та флавоноїди, які допомагають звужувати кровоносні судини, зменшуючи появу темних кіл і мішків під очима. Усе, що вам потрібно зробити, це покласти охолоджені скибочки огірка на закриті повіки приблизно на 15 хвилин, щоб заспокоїти шкіру навколо очей і зняти набряк.

Чайні пакетики

Чайні пакетики, особливо зелений чай або ромашка, стануть ще одним ефективним засобом у боротьбі з цією проблемою. Заваривши чашку чаю, дайте чайним пакетикам охолонути в холодильнику. Після охолодження помістіть їх на закриті повіки приблизно на 15-20 хвилин. Кофеїн та антиоксиданти в чаї допомагають звузити кровоносні судини і зменшити затримку рідини, зменшуючи набряк, який провокує появу мішків під очима.

Картопляні скибочки

Ще один спосіб позбутися мішків під очима — використовувати скибочки картоплі. Картопля містить натуральні відбілювальні речовини та протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити появу темних кіл і мішків під очима. Заспокойте втомлені очі, поклавши скибочки охолодженої картоплі на закриті повіки на 15 хвилин. Ферменти в картоплі допоможуть освітлити шкіру та зменшити набряклість.

Холодний компрес

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Простий холодний компрес може творити дива, зменшуючи мішки під очима. Шматочок чистої тканини, змочений у холодній воді або шматочок льоду, загорнутий у тканину, може допомогти звузити кровоносні судини, зменшити запалення та мінімізувати набряклість. Але не прикладайте лід безпосередньо до шкіри, щоб не отримати опік.

Гель алое вера

Алое вера широко використовується для здоров'я шкіри завдяки своїм заспокійливим властивостям. Ви можете нанести його під очі, щоб зменшити набряклість і заспокоїти шкіру. Переконайтеся, що ви використовуєте чистий гель алое вера, і акуратно нанесіть його на уражену ділянку, залиште на 10-15 хвилин, а потім змийте прохолодною водою.

Рожева вода

Рожева вода протягом століть була популярним природним засобом для догляду за шкірою. Змочіть ватні диски охолодженою рожевою водою і прикладіть їх до закритих очей на 15-20 хвилин. Рожева вода допомагає омолоджувати шкіру, зменшує набряклість і надає відчуття свіжості.

Мигдальна олія

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Ви можете використовувати поживні властивості та велику кількість вітаміну Е в мигдальній олії, щоб позбутися мішків під очима. Перш ніж лягти спати, візьміть кілька крапель мигдалевої олії й акуратно помасажуйте під очима, залишивши на ніч. Згодом олія допоможе зволожити ніжну шкіру навколо очей, зменшивши появу темних кіл та набряклості.

Томатний сік

Помідори містять лікопін, потужний антиоксидант, що має властивості освітлювати шкіру. Змішайте рівні частини томатного соку і лимонного соку та нанесіть суміш на ділянку під очима. Залиште на 10-15 хвилин, потім змийте прохолодною водою. Регулярне застосування цього засобу може допомогти освітлити темні кола й зменшити набряклість.

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