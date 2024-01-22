Бренд бікіні оскандалився після реклами з чоловіком у жіночому купальнику (відео)

Після публікації відео з чоловіком, який ходить у жіночому купальнику, багато клієнток бренду відписалися від нього. Жінки обурені тим, що в них відбирають те, що має належати їм.

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Австралійський бренд Moana Bikini розкритикували за те, що в рекламі нових жіночих купальників у ролі моделі було використано чоловіка. На сторінці в Instagram під відео, де чоловік-модель Джейк Янг походжає в білому суцільному купальнику за $130, користувачі залишили понад 1400 коментарів, більшість із яких були обуреними.

"Одержима цим образом", — йдеться у підписі до відео.

"Це чоловік? Я думала, ти про розширення можливостей жінок? Чоловіки, здається, намагаються перейняти все, що жінки вважають святим. Наші безпечні місця, наша ідентичність, тепер наша мода. Мені шкода, що ви підтримуєте все, що вам подобається, але я не згодна з чоловіками в жіночих купальниках і спробі продавати це на жінок. Я була лояльним клієнтом протягом десяти років, але в мене все", "Хоча ця модель чудова, хіба це не повинно підходити жіночому тілу з грудьми тощо? Єдине, що ми не можемо побачити, як цей купальник може покривати жіночі частини", "Жахливий маркетинг. Чому всі так намагаються "прокинутися". Модель шикарна, але це не вона", "Вибачте, але моана, це не те, як ви надаєте жінкам сили. Це знову дає чоловікам владу над нами і каже, що вони роблять це краще", "Так набридли чоловіки, які переймають усе, що унікально для жінок. Ви проповідуєте розширення можливостей жінок та їхнього тіла, але як це дозволяє? Хіба ми не можемо мати одну річ для себе?" — пишуть під відео.

Щоправда, знайшлося чимало й тих, хто вважає такий крок бренду чудовим способом показати рівний вибір як для жінок, так і для чоловіків.

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Сам Джейк теж відреагував:

"Є багато різних типів жінок. Жінки з анатомією, відмінною від тієї, яку ви вважаєте "нормальною". Я не жінка і ніколи не стверджував, що є нею. Цей пост просто розширює можливості меншості, і я безмежно вдячний за це. Твоя ненависть — відображення твоєї власної невпевненості, а не моєї".

Пізніше в коментарі ЗМІ в Moana Bikini відповіли:

"Ми вважаємо абсолютно абсурдним, що люди вибрали цей окремий пост за 12 років нашої діяльності, щоб зробити дику заяву про те, що ми не розширюємо права і можливості жінок. Moana Bikini є і завжди були одним з найбільш інклюзивних брендів, що розширюють можливості та є одним з найбільш інклюзивних брендів, що існують. Це стосується не тільки нашого розміру і стилю для жінок, але, що найважливіше, нашої любові і прийняття всіх рас, етнічних груп, форм і розмірів тіла, статі та сексуальної орієнтації. Це не змінилося і ніколи не зміниться. Багато коментаторів виправдовуються тим, що, на їхню думку, це "образливо для жінок", хоча насправді цілком очевидно, що вони гомофоби і незадоволені тим, що хтось гордо і впевнено висловлює свою сексуальність. Ми раді отримувати і чути відгуки людей — як негативні, так і позитивні. Але ми тут не для того, щоб догодити всім. Це нездійсненне завдання. Якщо людям не подобається цей окремий пост про гордого чоловіка-гея, одягненого в одяг, у якому він почувається впевнено, вони можуть просто продовжувати прокручувати або відписатися, чи не так? Уявіть, що ви живете життям, у якому ви вирішуєте на щось образитися і залишатися поруч, коментувати й брати участь, тільки щоб злити себе все більше й більше. Чесно кажучи, це схоже на їхню проблему, а не на нашу проблему".

Схожий скандал свого часу пережив у березні минулого року бренд купальників Seafolly, який вирішив співпрацювати з небінарним інфлюенсером Дені Тодоровичем. Фото чоловіка в плавках бікіні кольору лайма і накидці біля пляжу Бонді викликало шквал гнівних реакцій у мережі.

Бренд Seafolly потрапив у скандал через використання в рекламі Дені Тодоровича Фото: Seafolly

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