Тарталетки з печінковим паштетом і гранатовим желе: рецепт вишуканої закуски
Тарталетки з паштетом і фруктовим желе — страва, яка вразить ваших гостей своїм вишуканим смаком і оригінальним поєднанням інгредієнтів.
Тарталетки з печінковим паштетом і гранатовим желе — вишуканий вибір для особливих випадків. Це поєднання ніжного паштету з кисло-солодким желе додає страві унікального смаку та стане окрасою вашого святкового столу, повідомляє Pinterest.
Інгредієнти
Для паштету:
- куряча печінка — 300 г;
- цибуля — 1 штука;
- часник — 2 зубчики;
- вершкове масло — 50 г;
- коньяк або бренді — 2 столові ложки;
- сіль, перець — за смаком.
Для гранатового желе:
- гранатовий сік — 200 мл;
- желатин — 10 г;
- цукор — за смаком (якщо сік несолодкий).
Додатково:
- готові тарталетки — 12 штук;
- зелень для прикрашання.
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Приготування
Крок 1. Для паштету обсмажте дрібно нарізану цибулю та часник на вершковому маслі. Додайте печінку, обсмажте до готовності. Влийте коньяк, дайте алкоголю випаруватися. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 2. Перемістіть вміст сковорідки в блендер, збийте до однорідної консистенції. Охолодіть паштет.
Крок 3. Для желе замочіть желатин у невеликій кількості води. Підігрійте гранатовий сік, додайте желатин і цукор, перемішайте до повного розчинення. Остудіть до початку загустіння.
Крок 4. У кожну тарталетку викладіть паштет, зверху акуратно додайте гранатове желе.
Крок 5. Дайте тарталеткам охолонути в холодильнику, щоб желе повністю застигло.
Крок 6. Перед подачею прикрасьте тарталетки зеленню.
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