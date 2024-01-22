Тарталетки з печінковим паштетом і гранатовим желе: рецепт вишуканої закуски

Тарталетки з паштетом і фруктовим желе — страва, яка вразить ваших гостей своїм вишуканим смаком і оригінальним поєднанням інгредієнтів.

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Тарталетки з печінковим паштетом і гранатовим желе — вишуканий вибір для особливих випадків. Це поєднання ніжного паштету з кисло-солодким желе додає страві унікального смаку та стане окрасою вашого святкового столу, повідомляє Pinterest.

Інгредієнти

Для паштету:

куряча печінка — 300 г;

цибуля — 1 штука;

часник — 2 зубчики;

вершкове масло — 50 г;

коньяк або бренді — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком.

Для гранатового желе:

гранатовий сік — 200 мл;

желатин — 10 г;

цукор — за смаком (якщо сік несолодкий).

Додатково:

готові тарталетки — 12 штук;

зелень для прикрашання.

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Приготування

Крок 1. Для паштету обсмажте дрібно нарізану цибулю та часник на вершковому маслі. Додайте печінку, обсмажте до готовності. Влийте коньяк, дайте алкоголю випаруватися. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 2. Перемістіть вміст сковорідки в блендер, збийте до однорідної консистенції. Охолодіть паштет.

Крок 3. Для желе замочіть желатин у невеликій кількості води. Підігрійте гранатовий сік, додайте желатин і цукор, перемішайте до повного розчинення. Остудіть до початку загустіння.

Крок 4. У кожну тарталетку викладіть паштет, зверху акуратно додайте гранатове желе.

Крок 5. Дайте тарталеткам охолонути в холодильнику, щоб желе повністю застигло.

Крок 6. Перед подачею прикрасьте тарталетки зеленню.

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