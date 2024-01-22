Як швидко збити температуру в домашніх умовах - немедикаментозні методи зниження температури

Зима — сезон поширення різних вірусних та інфекційних хвороб. Тому часто люди стикаються з таким симптомом, як підвищене температура тіла. Звісно, лікарі рекомендують не збивати температуру, адже саме вона є ознакою того, що організм бореться з хворобою. Однак, якщо все ж температура починає підніматися вище 38,5, то це сигнал, що треба діяти.

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Звісно, в теперішній час є безліч лікарських препаратів, які здатні допомогти збити температуру. Однак, не завжди варто діяти ними, оскільки є і прості методи зробити це самостійно. Про всі народні методи медицини, які діють, а які краще не використовувати, розповіла лікар-терапевт Анна Балабан.

Розбиремо розповсюджені фізичні методи зниження температури

Метод 1- який не варто використовувати

Обтирання спиртом або оцтом — недієвий і навіть небезпечний метод.

"Якщо у вас лихоманка і враження наче тіло горить, — обтирання спиртом, як речовиною, що швидко випаровується, може створити хибне враження охолодження. Чому воно хибне? — Судини шкіри на таке "хибне охолодження" реагують навпаки звуженням, а не розширенням. Через це температура тіла підвищується", — відзначає Анна Балабан.

За її словами, дослідження також підтвердили неефективність спирту для зниження температури. Дітям взагалі це робити заборонено. Спирт всмоктується і проявляє свою токсичність. Крім цього, спирт і оцет можуть залишати опіки шкіри.

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Метод 2 — який не варто використовувати

Занурення у холодну, льодяну воду. Такий метод є небезпечним. Холодна вода здатна викликати спазм периферичних судин, в т. ч. судин шкіри. Тоді відповідно, зменшується тепловіддача, а температура збільшується

Метод 3 — який можна використовувати

Обтирання прохолодною або теплою водою (20°C) — дозволено. Цей метод дієвий. Він збільшує тепловіддачу, за рахунок чого температура тіла зменшується.

Метод 4

Найкращий результат буде при комбінуванні. Жарознижуючих + обтирання прохолодною/теплою водою + збільшене пиття рідини

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