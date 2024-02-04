М'які часникові хлібні палички: таким рецептом можна здивувати гостей

Ароматні хлібні палички прості в приготуванні і напевно сподобаються всім любителям ароматної випічки. "Маринара", соус "Песто" або соус "Ранчо" зроблять ці домашні хлібні палички ще смачнішими.

Related video

Часникові палички ідеально підходять як для повсякденної вечері, так і для особливих випадків. Вони поєднують у собі ароматний часник, золотисту скоринку і м'яке повітряне тісто, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої страви, пише Taste of Home.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 500 г;

сухі дріжджі — 1 чайна ложка;

тепла вода — 300 мл;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль — 1/2 чайної ложки;

часник (подрібнений) — 3 зубчики;

вершкове масло — 50 г;

петрушка (дрібно нарізана) — для прикраси;

тертий сир (за бажанням) — для посипання.

Читайте також:

Як приготувати французькі тости з яблуками

Тости з сиром рікотта: найкращий початок робочого дня

Вегетаріанські бутерброди з овочами та зеленню

Приготування:

Крок 1. У великій мисці змішайте борошно, дріжджі та сіль. Додайте теплу воду й оливкову олію, замісіть м'яке тісто.

Крок 2. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на рівні частини та сформуйте з нього палички.

Крок 4. Викладіть палички на деко, застелене пергаментним папером. Печіть 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Крок 5. У цей час розтопіть вершкове масло, додайте в нього подрібнений часник.

Крок 6. Готові палички одразу ж змастіть часниковою олією і посипте дрібно нарізаною петрушкою і тертим сиром, якщо використовуєте.

Читайте також:

Намазка для бутербродів із тунцем та авокадо

Гарячі бутерброди з шинкою, сиром і томатами

Гарячі бутерброди з французьким хлібом