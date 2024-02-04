М'які часникові хлібні палички: таким рецептом можна здивувати гостей
Ароматні хлібні палички прості в приготуванні і напевно сподобаються всім любителям ароматної випічки. "Маринара", соус "Песто" або соус "Ранчо" зроблять ці домашні хлібні палички ще смачнішими.
Часникові палички ідеально підходять як для повсякденної вечері, так і для особливих випадків. Вони поєднують у собі ароматний часник, золотисту скоринку і м'яке повітряне тісто, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої страви, пише Taste of Home.
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 500 г;
- сухі дріжджі — 1 чайна ложка;
- тепла вода — 300 мл;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- сіль — 1/2 чайної ложки;
- часник (подрібнений) — 3 зубчики;
- вершкове масло — 50 г;
- петрушка (дрібно нарізана) — для прикраси;
- тертий сир (за бажанням) — для посипання.
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Приготування:
Крок 1. У великій мисці змішайте борошно, дріжджі та сіль. Додайте теплу воду й оливкову олію, замісіть м'яке тісто.
Крок 2. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.
Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на рівні частини та сформуйте з нього палички.
Крок 4. Викладіть палички на деко, застелене пергаментним папером. Печіть 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Крок 5. У цей час розтопіть вершкове масло, додайте в нього подрібнений часник.
Крок 6. Готові палички одразу ж змастіть часниковою олією і посипте дрібно нарізаною петрушкою і тертим сиром, якщо використовуєте.
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