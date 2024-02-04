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Ароматні сирні віденські вафлі: дуже смачний варіант сніданку

вафлі, сніданок, ягоди, страва, десерт
Фото: DALL-E/Тетяна Ковальчук | Сирні віденські вафлі з сиром

Віденські вафлі стануть чудовим вибором для тих, хто шукає простий і водночас вишуканий рецепт для сімейного сніданку чи десерту. Ніжна текстура та солодкий смак обов'язково сподобаються як дорослим, так і дітям.

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Сирні віденські вафлі — прекрасний вибір для солодкого сніданку або смачного десерту. Вони поєднують у собі ніжність сиру, аромат ванілі та золотисту хрустку скоринку, що робить їх неперевершеним частуванням для всієї родини. Подавати їх можна зі сметаною, джемом, варенням або фруктами, пише Say7.

Інгредієнти:

  • сир — 250 г;
  • яйця — 2 штуки;
  • цукор — 3 столові ложки;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 1 чайна ложка;
  • молоко — 100 мл;
  • вершкове масло (розплавлене) — 50 г;
  • дрібка солі.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте сир, яйця, цукор і ванільний цукор до однорідності.

Крок 2. Додайте борошно, розпушувач і дрібку солі. Ретельно перемішайте.

Крок 3. Влийте молоко і додайте розплавлене вершкове масло. Перемішайте до отримання однорідного тіста.

Крок 4. Розігрійте вафельницю. Кожну вафлю випікайте протягом 3-5 хвилин або до золотистого кольору.

Крок 5. Готові вафлі можна подавати з ягідним соусом, свіжими фруктами, медом або збитими вершками.

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