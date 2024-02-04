Ароматні сирні віденські вафлі: дуже смачний варіант сніданку

Віденські вафлі стануть чудовим вибором для тих, хто шукає простий і водночас вишуканий рецепт для сімейного сніданку чи десерту. Ніжна текстура та солодкий смак обов'язково сподобаються як дорослим, так і дітям.

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Сирні віденські вафлі — прекрасний вибір для солодкого сніданку або смачного десерту. Вони поєднують у собі ніжність сиру, аромат ванілі та золотисту хрустку скоринку, що робить їх неперевершеним частуванням для всієї родини. Подавати їх можна зі сметаною, джемом, варенням або фруктами, пише Say7.

Інгредієнти:

сир — 250 г;

яйця — 2 штуки;

цукор — 3 столові ложки;

ванільний цукор — 1 пакетик;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 чайна ложка;

молоко — 100 мл;

вершкове масло (розплавлене) — 50 г;

дрібка солі.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте сир, яйця, цукор і ванільний цукор до однорідності.

Крок 2. Додайте борошно, розпушувач і дрібку солі. Ретельно перемішайте.

Крок 3. Влийте молоко і додайте розплавлене вершкове масло. Перемішайте до отримання однорідного тіста.

Крок 4. Розігрійте вафельницю. Кожну вафлю випікайте протягом 3-5 хвилин або до золотистого кольору.

Крок 5. Готові вафлі можна подавати з ягідним соусом, свіжими фруктами, медом або збитими вершками.

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