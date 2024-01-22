Яку воду пити - кип"ячену чи сиру
Водний баланс — це запорука здорового та бадьорого організму. Всім відомий факт, що за добу людина повинна вживати мінімум 1 літр чистої води, не чаю, ні компоту, а саме води. Однак, яку саме воду правильно пити — кип’ячену чи сиру?
Міф про користь кип'ятіння живе в нашій країні з часів радянського минулого. Тоді вважалося, що цей процес робить придатною для вживання в їжу будь-яку воду. Саме таку воду рекомендувалося використовувати. Сира вода, що кишить мікробами, вважалася придатною тільки для технічних потреб, розповідає нутриціолог dari_pro_health.
Вона пояснила, що кип'ятіння води, дійсно приносить певну користь. Зокрема, гине патогенна флора, значить, можна убезпечити себе від небезпечних вірусів і бактерій. А ще при нагріванні руйнуються деякі органічні сполуки, які потім випадають в осад. Тобто, рідина може стати чистіше і м'якше, якщо після кип'ятіння її деякий час відстояти.
Однак, варто знати, що при нагріванні рідина випаровується, концентрація солей в ній збільшується, що негативно позначається на здоров’ї людини. Крім цього, кип'ятіння води призводить до руйнування її структури. Можливо ви колись чули, але кип'ячену воду називають мертвою, оскільки, в ній не залишається нічого корисного. Скорочується вміст розчиненого кисню, а також від кип'ятіння страждає смак.
"Найнебезпечніше в кип'ятінні те, що хлор з іншими речовинами при нагріванні утворює канцерогени — це токсичні суміші, які ведуть до важких захворювань аж до смертельних, якщо вживати їх багато і тривалий період", — відзначає нутриціолог.
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Вона також наголошує, що природна сира вода для організму краща, тому що вона містить необхідні мікроелементи у вигляді солей натрію, кальцію, магнію, калію тощо. Також структура розташування молекул у сирій воді відрізняється від структури кип'яченої, або тієї води, яка була ретельно відфільтрована та хлорована. Але неочищену сиру воду пити небезпечно через можливу наявність у ній патогенних бактерій та токсичних сполук.
Яку воду краще пити?
Нутриціолог dari_pro_health переконана, що краще вживати воду природного походження, бажано з підземного джерела (наприклад, бювети). Вона наголошує, що вода не має містити штучних добавок, зазнавати хлорування або інших "жорстких" методів очищення, а також має бути правильної кислотності ph 7,0–7,5 і мінералізації 0,5–0,75 г/л.
Рекомендації вживання кип'яченої води
Якщо доступу до джерельної води немає, то з під крану варто відстоювати перед кип'ятінням. При кип'ятінні води вимикайте чайник на початку закипання. Нижню частину води з чайника не використовуйте. Свіжу кип'ячену воду, не треба зберігати по кілька днів.
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