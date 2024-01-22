10 способів дізнатися, зацікавлений хлопець у вас чи просто доброзичливий

Якщо вам сподобався хлопець і вам здається, що це почуття взаємне, як зрозуміти, фліртує він чи просто доброзичливий. Ось що вам потрібно знати, щоб докопатися до суті.

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Початок будь-яких стосунків — це часто складно. Тому що іноді зрозуміти, чи зацікавлений у вас хлопець, важко. Якщо він поводиться мило і доброзичливо, як зрозуміти, чи це вже флірт, чи він просто намагається справити гарне враження і це його звичайна манера поведінки. Про це пише Wikihow.

Деякі з цих сигналів справді очевидні, тож якщо вони присутні: будьте впевнені — хлопець у вас зацікавлений і можна робити наступний крок.

Чи знаходить він привід доторкнутися до вас?

Є кілька фактів, що вказують на його зацікавленість. Якщо він тримає обійми дуже довго або "випадково" торкається вашого плеча чи доторкається до вас, імовірно, ви йому подобаєтеся. Якщо він просто доброзичливий, він може посміхнутися і подивитися вам в очі, але не буде щосили намагатися доторкнутися до вас.

Ви помічаєте, що він дивиться на вас?

Якщо він часто кидає погляди через усю кімнату, можливо, ви йому подобаєтеся. Доброзичливий хлопець обов'язково дивиться вам в очі під час розмови — врешті-решт, це всього лише ввічливо — але якщо він дивиться на вас випадково здалеку, він зацікавлений. Якщо ви коли-небудь зловите її, яка намагається крадькома поглянути на будь-яку частину вашого тіла, окрім очей, поки ви говорите, вона безумовно зацікавлена. Його зіниці можуть навіть трохи розширитися, коли він подивиться на вас. Це звичайна реакція на людину, яку ви вважаєте привабливою!

Чи цікавиться він тим, чим ви захоплені?

Заговоріть про своє неочевидне хобі і подивіться на його реакцію. Якщо він не зацікавлений у вас із романтичного погляду, він не відобразить ваше хвилювання. Якщо так, то він поставить купу запитань або скаже: "Мене це завжди цікавило!". Підігрування і вираження інтересу до чогось, що йому насправді не подобається, — це ознака того, що ви йому подобаєтеся. Адже бути на одній хвилі — це романтично.

Однак це має бути інтерес, якого немає у більшості людей. Якщо ви скажете: "Я люблю подорожувати", дуже велика вірогідність, що він справді любить це заняття. Згадайте маловідомий фільм, який вам подобається, або хобі, яке є унікальним для вас.

Він запрошує вас робити щось із ним наодинці?

Якщо він запрошує вас до себе і його друзі там, він просто товариський хлопець. Однак, якщо він запрошує вас зустрітися з ним у місцевому барі, де він буде один, це досить явна ознака того, що ви йому подобаєтеся. Доброзичливі люди намагаються щосили запрошувати якомога більше людей на заходи або тусовки, тоді як закоханий хлопець зробить усе можливе, щоб познайомитися з вами один на один.

Якщо ви бовтаєтеся з людьми на громадському заході, а він намагається відвести вас убік, щоб поговорити з вами окремо, це може бути великою ознакою його зацікавленості.

Якщо він виглядає трохи засмученим або змінює свою поведінку, коли ваші розмови віч-на-віч перериваються, це може бути ще одним сигналом, що він відчуває до вас почуття.

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Він згадує, що він самотній?

Якщо він згадує про партнерку або дружину, він сигналізує, що не один. Постійно згадуючи, що в нього немає романтичних стосунків, він, імовірно, натякає, що він доступний і відкритий для побачень. Звертайте увагу щоразу, коли він ділиться довідковою інформацією про своє особисте життя, щоб дізнатися більше.

Він запитав, чи самотня ти?

Якщо вам подобається цей хлопець, і він запитує, чи самотні ви, це великий знак. Чоловіки рідко щосили намагаються втручатися в чиєсь особисте життя, якщо у них немає в цьому корисливого інтересу. Насправді, якщо він просто доброзичливий хлопець, він, імовірно, щосили намагається уникати цієї теми, оскільки вона може перетнути уявну соціальну межу. Якщо він запитає: "Так ти з ким-небудь зустрічаєшся?", це серйозна ознака того, що він зацікавлений.

Він червоніє, коли ви робите йому компліменти?

Скажіть йому, що вам подобається його зачіска, і подивіться, як він відреагує. Якщо він почне говорити про те, який у нього чудовий стиліст або про те, що він щойно опанував нову техніку чищення зубів, то жодної романтики тут немає, і це просто ввічлива розмова. Але якщо він почервоніє, посміхнеться і скаже щось на кшталт: "Ой, дякую, я дуже це ціную. Твоє волосся сьогодні теж має прекрасний вигляд", то, найімовірніше, він відчуває до тебе романтичний інтерес.

Спробуйте вибрати що-небудь фізичне, щоб зробити йому комплімент. Хоча, як правило, безпечніше дотримуватися нефізичних компліментів, вам ніби хочеться побачити тут його реакцію. Не кажіть: "Мені подобається твоя краватка", скажіть що-небудь на кшталт: "Ця краватка справді підкреслює ваші очі".

Здається, він дуже старається?

Хлопці, як правило, щосили намагаються бути крутими, коли їм хтось подобається. Він може бути хвалькуватим до пародії або розгубитися і почати відпускати дурні жарти. Він може спіткнутися або почати заїкатися. Вона могла б навіть спробувати справити на вас враження, виконавши що-небудь справді дурне, наприклад, показавши вам, як далеко вона може кинути футбольний м'яч або як вона хвацько стрибає в басейн. Якщо ви звернете пильну увагу, він може навіть спробувати випнути груди, або втягнути живіт. Уся ця мила дурниця — це спроби сподобатися в стилі Тома Сойєра і явна ознака зацікавленості.

Постійна метушня з волоссям або одягом також може означати, що він хоче мати гарний вигляд для вас.

У нього покращується пам'ять, коли справа стосується вас?

Якщо здається, що він пам'ятає все те, що ви робите або говорите, це більше, ніж просто люб'язність. Це правда, що доброзичливі люди намагатимуться запам'ятати імена, хобі та кумедні факти про людей, з якими вони спілкуються, але якщо вона, здається, пам'ятає ім'я вашого кращого друга або згадує, що ви дійсно любите Кеті Перрі, це може бути ознакою того, що ви їй подобаєтеся.

Це особливо вірно, якщо він, здається, згадує речі, що відповідають вашим смакам, які не мають до нього жодного стосунку, наприклад, смак вашого улюбленого морозива або назву ваших улюблених парфумів.

Його хвилює ваша реакція?

Пошук вашого схвалення — велика ознака того, що ви йому подобаєтеся. Якщо він повертається і дивиться на вас після того, як розповів анекдот перед іншими людьми, це ознака того, що йому справді важливо, щоб особисто вам це здалося кумедним. Якщо він просить вашої поради, запитує, що ви думаєте, або відстежує вашу реакцію, це зазвичай означає, що він дійсно хоче знати, що ви до нього відчуваєте.

Доброзичливому хлопцеві не обов'язково важливо, як ви ставитеся до того, що він робить або говорить. Дружелюбність не означає автоматично, що йому цікава ваша думка.

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