Сациві з курки: рецепт легендарної грузинської страви
Сациві з курки урізноманітнить ваше звичне домашнє меню. Як і в багатьох інших грузинських стравах, у сациві багато спецій. Від цього страва має такий приємний і апетитний аромат.
Сациві — це традиційна грузинська страва, яка є ідеальним вибором як для повсякденної вечері, так і для особливих випадків. Ця страва з ніжним смаком курки, вкрита ароматним горіхово-часниковим соусом, підкреслює вишуканість грузинської кухні, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти:
- курка — 1 штука (близько 1,5 кг);
- волоські горіхи — 200 г;
- часник — 4-5 зубчиків;
- оцет винний — 3 столові ложки;
- коріандр (мелений) — 1 чайна ложка;
- хмелі-сунелі — 1 чайна ложка;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- вода — за потребою.
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Приготування:
Крок 1. Курку відваріть у підсоленій воді до готовності. Потім остудіть і розділіть на порційні шматки.
Крок 2. Волоські горіхи подрібніть у блендері або кавомолці до стану каші.
Крок 3. Часник подрібніть і додайте до горіхів.
Крок 4. У суміш додайте оцет, коріандр, хмелі-сунелі, сіль і перець. Влийте трохи води для отримання соусу консистенції сметани.
Крок 5. Шматочки курки покладіть у глибокий сотейник або каструлю та залийте горіховим соусом. Тушкуйте на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин.
Крок 6. Подавайте Сациві охолодженим, прикрашеним зеленню.
Сациві — це не тільки смачна, а й поживна страва, яка чудово підходить для сімейних обідів або вечерь. Її унікальний смак і аромат безсумнівно порадують любителів грузинської кухні.
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