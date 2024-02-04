Сациві з курки: рецепт легендарної грузинської страви

Сациві з курки урізноманітнить ваше звичне домашнє меню. Як і в багатьох інших грузинських стравах, у сациві багато спецій. Від цього страва має такий приємний і апетитний аромат.

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Сациві — це традиційна грузинська страва, яка є ідеальним вибором як для повсякденної вечері, так і для особливих випадків. Ця страва з ніжним смаком курки, вкрита ароматним горіхово-часниковим соусом, підкреслює вишуканість грузинської кухні, повідомляє Оbozrevatel.

Інгредієнти:

курка — 1 штука (близько 1,5 кг);

волоські горіхи — 200 г;

часник — 4-5 зубчиків;

оцет винний — 3 столові ложки;

коріандр (мелений) — 1 чайна ложка;

хмелі-сунелі — 1 чайна ложка;

сіль, чорний перець — за смаком;

вода — за потребою.

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Приготування:

Крок 1. Курку відваріть у підсоленій воді до готовності. Потім остудіть і розділіть на порційні шматки.

Крок 2. Волоські горіхи подрібніть у блендері або кавомолці до стану каші.

Крок 3. Часник подрібніть і додайте до горіхів.

Крок 4. У суміш додайте оцет, коріандр, хмелі-сунелі, сіль і перець. Влийте трохи води для отримання соусу консистенції сметани.

Крок 5. Шматочки курки покладіть у глибокий сотейник або каструлю та залийте горіховим соусом. Тушкуйте на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин.

Крок 6. Подавайте Сациві охолодженим, прикрашеним зеленню.

Сациві — це не тільки смачна, а й поживна страва, яка чудово підходить для сімейних обідів або вечерь. Її унікальний смак і аромат безсумнівно порадують любителів грузинської кухні.

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