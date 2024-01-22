Ситно і швидко: рецепт булочок без випічки з начинкою

На приготування таких булочок піде не дуже багато часу. На виході ви отримаєте ситну страву для всієї родини.

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Булочки з ситною начинкою з м'яса, грибів і сиру — повноцінна страва для обіду та гарний перекус на роботу чи до школи. Що необхідно для їхнього приготування, розповіли в блозі "Кулінарія".

Ситні булочки з начинкою

Інгредієнти:

булочки з кунжутом — 4 шт;

філе куряче — 1 шт;

гриби — 250 г;

цибуля — 1/2 шт;

помідор — 1 шт;

зелень;

сир твердий — 150 г;

сіль, перець, паприка — за смаком;

кетчуп, майонез, гірчиця.

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Спосіб приготування:

Куряче філе (грудинку або зі стегна) помити, висушити паперовим рушником, нарізати на невеликі шматочки й обсмажити до рум'яності, додати сіль, перець, паприку.

Поки м'ясо смажиться, нарізати дрібно цибулю і гриби та теж обсмажити до готовності в окремій сковорідці або в тій самій після смаження м'яса.

Помідор порізати дрібними кубиками, змішати з подрібненою петрушкою.

У кожній булочці обережно вийняти серединку, щоб не пошкодити боки і низ.

Для соусу змішати кетчуп, майонез і гірчицю за смаком. Щедро змастити булочки зсередини, потім викласти курку, гриби, помідори і засипати зверху сиром. Відправити булочки в розігріту до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин.

Коли булочки будуть готові, вийнявши їх із духовки, необхідно злегка змастити водою, щоб вони трохи розм'якли.

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