М'ясний батон із грибами: спробувавши, назавжди відмовитеся від ковбаси
Батон із м'яса з грибами потішить вас і ваших гостей своїм насиченим смаком і апетитним виглядом.
М'ясний батон із грибами — це смачна та ситна страва, яка стане чудовим вибором як для святкового, так і для повсякденного столу. Багатий смак м'яса в поєднанні з ароматними грибами робить цю страву особливо привабливою, повідомляє Ратее.
Інгредієнти:
- фарш м'ясний (свинина, яловичина або змішаний) — 500 г;
- печериці (або будь-які інші гриби) — 200 г;
- цибуля — 1 штука;
- часник — 2 зубчики;
- яйця курячі — 2 штуки;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- молоко — 50 мл;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Гриби та цибулю дрібно наріжте та обсмажте на сковороді до готовності. Додайте подрібнений часник і смажте ще 1-2 хвилини.
Крок 2. Змішайте м'ясний фарш з яйцями, молоком, панірувальними сухарями, сіллю і перцем до однорідної консистенції.
Крок 3. Додайте обсмажені гриби з цибулею у фарш і ретельно перемішайте.
Крок 4. Формуйте з фаршу батон і помістіть його у форму для запікання, попередньо змащену олією.
Крок 5. Запікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 6. Готовий м'ясний батон остудіть, потім наріжте на порції та прикрасьте зеленню.
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