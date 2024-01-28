М'ясний батон із грибами: спробувавши, назавжди відмовитеся від ковбаси

Батон із м'яса з грибами потішить вас і ваших гостей своїм насиченим смаком і апетитним виглядом.

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М'ясний батон із грибами — це смачна та ситна страва, яка стане чудовим вибором як для святкового, так і для повсякденного столу. Багатий смак м'яса в поєднанні з ароматними грибами робить цю страву особливо привабливою, повідомляє Ратее.

Інгредієнти:

фарш м'ясний (свинина, яловичина або змішаний) — 500 г;

печериці (або будь-які інші гриби) — 200 г;

цибуля — 1 штука;

часник — 2 зубчики;

яйця курячі — 2 штуки;

панірувальні сухарі — 50 г;

молоко — 50 мл;

сіль, перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Гриби та цибулю дрібно наріжте та обсмажте на сковороді до готовності. Додайте подрібнений часник і смажте ще 1-2 хвилини.

Крок 2. Змішайте м'ясний фарш з яйцями, молоком, панірувальними сухарями, сіллю і перцем до однорідної консистенції.

Крок 3. Додайте обсмажені гриби з цибулею у фарш і ретельно перемішайте.

Крок 4. Формуйте з фаршу батон і помістіть його у форму для запікання, попередньо змащену олією.

Крок 5. Запікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 6. Готовий м'ясний батон остудіть, потім наріжте на порції та прикрасьте зеленню.

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