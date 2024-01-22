Як почистити замшеве взуття, не пошкодивши його оксамитову текстуру: корисні лайфхаки

Замшеве взуття має приголомшливий вигляд. Але воно швидко втрачає товарний вигляд і покривається плямами. Є спосіб цього уникнути.

Related video

Замшеве взуття — основний предмет гардероба в прохолодну погоду, що забезпечує стильний комфорт і тепло. На жаль, оксамитовий ворс, що надає замші м'яку і багату текстуру, також робить цей матеріал дуже сприйнятливим до зносу. При регулярному носінні бруд, олії, потертості, волога і сіль, з якими ви стикаєтеся, будуть помітні на ваших замшевих туфлях і черевиках, особливо якщо ви носите їх у негоду. А оскільки замшу легко пошкодити через надмірну вологу, ви не можете просто замочити кросівки в мильній воді, щоб позбутися плям і нашарувань. Але є спосіб відчистити таке взуття пише BHG.

Однак за наявності правильних інструментів і методів чистка замшевого взуття досить проста, і з нею можна впоратися самостійно. У взуттєвих магазинах і великих роздрібних торговцях можна знайти різноманітні засоби для чищення замші, але прості предмети домашнього вжитку часто не менш ефективні.

Як чистити замшеве взуття

Перш ніж чистити замшеве взуття, переконайтеся, що воно повністю сухе. Спроба обробити плями або бризки, поки вони ще вологі, може призвести до того, що пляма проникне глибше в матеріал, і її буде складніше видалити. Використовуйте паперові рушники або м'яку тканину, щоб промокнути якомога більше вологи, перш ніж дати взуттю висохнути природним шляхом. Ніколи не використовуйте фен, прямі сонячні промені або інші джерела тепла, щоб скоротити час сушіння; це може призвести до висихання і затвердіння матеріалу. Коли ваше взуття повністю висохне, дотримуйтесь цих інструкцій з чищення замшевого взуття.

Видаліть частинки бруду

Використовуйте щітку для замші, щоб змахнути бруд і частинки. Під час чищення невеликих ділянок також підійде зубна щітка. Почніть із розчісування в тому ж напрямку, що й малюнок або текстура ворсу.

Зітріть плями ластиком

Очистіть замшеве взуття за допомогою гумки для замші або чистої звичайної гумки, щоб видалити невеликі сліди. Акуратно проведіть гумкою вперед і назад по плямі. Якщо здається, що це не працює, зупиніться і перейдіть до іншого методу видалення плям із замші. Сильне тертя може пошкодити замшу.

Чищення замші оцтом

Для видалення стійких плям на замшевому взутті занурте тканину з мікрофібри в білий оцет і акуратно потріть пляму, намагаючись змочити, а не просочити поверхню. Оцет може тимчасово змінити колір замші, поки вона волога, але в міру випаровування вологи матеріал має повернутися до свого первісного кольору. Дайте мокрій плямі висохнути, потім перевірте, чи залишилася пляма. Повторюйте в міру необхідності, поки пляма повністю не зникне. Після очищення і висихання ще раз почистіть поверхню щіткою, щоб відновити її первісний вигляд.

Нанесіть спрей для захисту замші

Деяке замшеве взуття попередньо оброблене для захисту від вологи та плям, але додавання ще одного шару захисту завжди є розумною ідеєю. Виберіть захисний спрей, спеціально розроблений для замші, і нанесіть його, дотримуючись інструкцій виробника. Навіть із додаванням водо- і брудовідштовхувального засобу найкращий спосіб зберегти замшеве взуття в чистоті — це залишити його на суху погоду і за можливості уникати калюж і дощу.

Читайте також:

Як видалити жирні плями зі святкової скатертини: перевірені методи

Як швидко й ефективно прибрати квартиру: рекомендації та техніки

3 найчастіші помилки, яких ви припускаєтеся під час прання і сушіння речей

Як видалити плями із замшевого взуття

Бруд

Щоб видалити бруд із замшевого взуття, спочатку переконайтеся, що матеріал повністю висох. Використовуйте щітку для замші або зубну щітку, щоб видалити якомога більше бруду. Якщо сліди залишилися, акуратно видаліть бруд за допомогою пари, а потім промокніть його паперовим рушником або тканиною. Дайте цьому місцю висохнути.

Масло або мастило

За наявності масляних або жирних плям на замшевому взутті нанесіть на це місце кукурудзяний крохмаль і дайте йому увібрати надлишки жиру впродовж кількох годин. Акуратно зішкребіть кукурудзяний крохмаль щіткою. Повторюйте в міру необхідності, поки пляма не зникне. Якщо жирні плями висохли, очистіть їх невеликою кількістю засобу для миття посуду. Залиште мило на плямі приблизно на 10 хвилин, потім змийте залишки мила, промокнувши вологою ганчіркою. Не замочуйте замшеве взуття безпосередньо у воді.

Сіль

Плями солі від снігу і танення льоду — поширена проблема, якщо взимку ви носите замшеве взуття або черевики на вулиці. Щоб видалити сіль із замшевого взуття, почніть з того, що видаліть якомога більше солі. Занурте чисту тканину в холодну воду, змішану з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Акуратно промокніть пляму; не тріть. Повторюйте в міру необхідності, поки пляма не зникне. Дайте повністю висохнути.

Плями від води

Хоча це може здатися нелогічним, додавання води може допомогти видалити плями від води на замшевому взутті. За допомогою пульверизатора злегка розбризкайте воду по поверхні. Акуратно почистіть поверхню щіткою для замші або зубною щіткою. Промокніть зайву воду чистою тканиною або паперовим рушником і дайте повністю висохнути. Після висихання нанесіть гідроізоляційний спрей для замші, щоб уникнути появи плям від води в майбутньому.

Читайте також:

Як почистити срібло в домашніх умовах: прості рекомендації

Генеральне прибирання: 9 речей, які потрібно чистити щотижня, щомісяця і щороку

Як часто слід міняти подушки і як продовжити термін їхньої служби