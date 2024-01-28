Сирно-яблучне печиво з корицею: рецепт ароматної домашньої випічки
Печиво з яблуками та кисломолочним сиром — це чудовий спосіб потішити себе та близьких домашньою випічкою. Це печиво не тільки смачне, а й досить просте в приготуванні, що робить його чудовим вибором для любителів домашньої кулінарії.
Сирно-яблучне печиво — це ніжне, ароматне і корисне частування, що ідеально підходить для сімейного чаювання. Поєднання сиру та яблук надає печиву особливої м'якості та солодкості, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- сир — 200 г;
- борошно — 300 г (плюс трохи для присипки);
- цукор — 100 г;
- яйце куряче — 1 штука;
- масло вершкове — 50 г;
- яблука — 2 середніх розміру;
- кориця — 1 чайна ложка;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка;
- ванільний цукор — 1 пакетик.
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Приготування:
Крок 1. У глибокій мисці змішайте сир, вершкове масло, яйце і цукор до однорідної консистенції.
Крок 2. Поступово додавайте борошно, змішане з розпушувачем і ванільним цукром, замішуючи м'яке, але нелипке тісто.
Крок 3. Яблука очистіть від шкірки та серцевини, натріть на крупній тертці та змішайте з корицею.
Крок 4. Розділіть тісто на маленькі кульки, розплющіть їх у коржі. На середину кожного коржа викладіть трохи яблучної начинки.
Крок 5. Загорніть краї тіста, формуючи печиво. Покладіть його на деко, застелене пергаментним папером.
Крок 6. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, поки печиво не стане золотистим.
Крок 7. Готове печиво остудіть на решітці. За бажання можна посипати цукровою пудрою.
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