Морквяне печиво з волоськими горіхами: бюджетний рецепт ароматної випічки

Морквяне печиво не тільки здивує вас своїм незвичним поєднанням інгредієнтів, а й потішить своїм ніжним, злегка пряним смаком. Воно ідеально підійде для тих, хто любить експериментувати з рецептами і шукає здорові варіанти солодощів.

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Морквяне печиво з волоськими горіхами — це не тільки корисний, а й неймовірно смачний вибір для ранкового чаювання або перекусу протягом дня. Поєднання моркви та горіхів надає печиву особливого, злегка пряного смаку та хрусткої текстури, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

морква — 2 середніх розміри;

волоські горіхи — 100 г;

борошно — 200 г;

цукор — 100 г;

яйце куряче — 1 штука;

масло вершкове — 100 г;

розпушувач — 1 чайна ложка;

кориця — 1 чайна ложка;

сіль — щіпка.

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Приготування:

Крок 1. Натріть моркву на дрібній тертці. Волоські горіхи подрібніть у блендері або порубайте ножем.

Крок 2. У глибокій мисці змішайте м'яке вершкове масло, цукор і яйце до однорідної маси.

Крок 3. Додайте до масляної суміші натерту моркву, подрібнені горіхи, борошно, розпушувач, корицю та сіль. Замісіть тісто.

Крок 4. Сформуйте з тіста невеликі кульки і розкладіть їх на деку, застеленому пергаментним папером, злегка приплюснувши.

Крок 5. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Крок 6. Остудіть готове печиво на решітці.

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