Три варіанти: як правильно перекласти слово "вид" (відео)
Доволі часто це слово перекладають неправильно. Олександр Авраменко закликає українців говорити правильно.
Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно перекласти українською слово "вид". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.
Доволі часто слово "вид" неправильно перекладають з російської українською мовою.
"Який гарний вид з вікна" — правильно сказати "краєвид".
Вид — це "різновид" ("види тварин чи рослин").
"Вид на проживання" — це також калька, коректно сказати "посвідка на проживання".
Олександр Авраменко вчергове закликає Україну говорити правильно.
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Олександр Авраменко — це відомий український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.
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