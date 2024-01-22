Три варіанти: як правильно перекласти слово "вид" (відео)

Доволі часто це слово перекладають неправильно. Олександр Авраменко закликає українців говорити правильно.

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Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно перекласти українською слово "вид". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Доволі часто слово "вид" неправильно перекладають з російської українською мовою.

"Який гарний вид з вікна" — правильно сказати "краєвид".

Вид — це "різновид" ("види тварин чи рослин").

"Вид на проживання" — це також калька, коректно сказати "посвідка на проживання".

Олександр Авраменко вчергове закликає Україну говорити правильно.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це відомий український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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