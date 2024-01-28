Як заточити ніж фольгою: простий і доступний спосіб за лічені секунди

Використання алюмінієвої фольги для заточування ножів — простий і доступний спосіб повернути лезу його первісну гостроту. Це може бути особливо корисно, коли під рукою немає спеціалізованих інструментів.

Related video

У кожному домі час від часу виникає проблема тупих кухонних ножів. Професійні точильні пристосування іноді недоступні або складні у використанні. Звичайна алюмінієва фольга може стати ефективним і простим засобом для відновлення гостроти вашого ножа, повідомляє Delfi.

Як можна використовувати фольгу для заточування ножів:

Крок 1. Підготовка матеріалів.

Для цього методу вам знадобиться:

рулон алюмінієвої фольги;

тупий ніж;

гладка тверда поверхня.

Крок 2. Створення точильного інструменту.

Відріжте шматок фольги довжиною приблизно 30-40 см. Скачайте його в щільний циліндр або складіть кілька разів, щоб отримати товсту смугу.

Читайте також:

Які предмети у ванній кімнаті потрібно регулярно чистити і частіше викидати

Як позбутися нальоту на різних поверхнях

Як зробити кухонний ніж гострим у домашніх умовах

Крок 3. Процес заточування.

Розташуйте фольгу на твердій поверхні та кілька разів проведіть лезом ножа по фользі, ніби ви ріжете її. Рухайтеся від основи до кінчика леза, утримуючи ніж під кутом приблизно 20 градусів. Повторіть цю операцію 10-15 разів з кожного боку леза.

Крок 4. Перевірка гостроти.

Після заточування перевірте гостроту ножа, акуратно провівши ним по паперу або помідору. Якщо лезо легко справляється із завданням, значить, процес заточування був успішним.

Чому це працює?

Алюмінієва фольга містить мікроскопічні частинки металу, які можуть допомогти вирівняти дрібні щербини на лезі ножа. Цей метод не замінює повноцінне професійне заточування, але може бути ефективним тимчасовим рішенням.

Пам'ятайте, що цей метод підходить тільки для легкої і швидкої корекції гостроти і не замінить професійного заточування при серйозному затупленні леза.

Читайте також:

Як прибрати неприємний запах із взуття: прості поради

Використання спеціального пакета для прання: які речі потребують особливого догляду

Як очистити підошву праски від нагару: 10 перевірених способів