Як обрати сковорідку - поради на які варто звернути увагу

Сковорідка — невід’ємний атрибут на кожній кухні, який використовують у приготуванні більшості страв. Відповідно саме цей кухонний предмет варто ретельно обирати, щоб він служив якомога довше, а головне, щоб їжа не пригорала і не псувалася під час приготування.

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Нині у світі кулінарії є безліч варіацій цього атрибуту, тому часто при виборі розбігаються очі, яку краще обрати та із яких матеріал? Кухар з досвідом Олександр Огороднік розповів, деякі секрети, яким варто надати перевагу при виборі сковорідки.

За його словами, не варто витрачати кошти на діамантові, карбонові, гранітні сковорідки. Частіше за все сковорідки з таким описом покриття — маркетинговий хід, в гіршому випадку — матеріали з яких виготовлена сковорідка змішані з домішками, або зі звичайним тефлоном або іншими матеріалами.

Олександр Огороднік, наголошує, що з такими видами сковорідок треба бути дуже обережними, адже з подряпин можуть виділяти токсичні випаровування, які можуть призвести до тяжких захворювань. Тому важливо знати, з якого матеріалу все ж виготовлене кухонне приладдя.

Кухар наголошує, що найбільш найнебезпечні хімічні домішки саме в посуді з тефлоновим покриттям PFOA і PFOS або (перфтороктанова та перфтороктансульфонова кислота). Це ті речовини, які сприяють розвитку декількох видів раку, включаючи рак молочної та передміхурової залоз, яєчників.

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Яку ж сковорідку правильно купувати, щоб була не шкідливою для здоров’я і служила довго?

За словами кухаря, варто надавати перевагу сковорідці з чавуну. Чавун — це важкий і міцний матеріал, який відмінно зберігає тепло. Чавунні сковорідки — це ідеальний варіант, оскільки на них не лише спокійно можна смажити їжу, а також варити чи тушкувати.

Крім цього, спокійно можна купувати керамічну сковорідку. Керамічне покриття має природні антипригарні властивості, тому частіше за все керамічні сковорідки виготовляють без додавання хімічних компонентів.

Сковорідки з нержавіючої сталі. Цей вид сковорідок переважно використовуються у професійному середовищі. Вони мають довгий термін придатності, їх складно пошкодити, але на них не так вже й легко готувати. Навіть професійні кухарі не всі вміють смажити їжу на цих сковорідках, так, щоб не присипало.

Олександр Огороднік наголошує, що також можна обирати й інші види покриття на сковорідках, однак важливо, щоб вони були без маркування PFOA і PFOS.

Як правильно доглядати за сковорідкою

Відомо, що будь-яка сковорідка прослужить довго, якщо ви будете за нею доглядати належним чином. як це правильно зробити розповів Олександр Огороднік.

За його словами, перш за все не наливати на гарячу сковорідку холодну воду (тобто не робіть різких перепадів температур), не потрібно чухати чи дряпати сковорідку їжачком, під час готування їжі використовуйте силіконові або дерев’яні лопатки.

Крім цього, мити сковорідку потрібно тільки м’якою стороною губки, а після варто насухо витирати, щоб не залишалося жодного сліду вологи.

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