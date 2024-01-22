Таку піцу приготує кожен: рецепт приготування тіста та смачної начинки

Піца — відома італійська страва, яка набула популярності в усьому світі. Її рецептуру приготування у кожній країні інтерпретують по різному. Навіть в далекі 2000 роки українські господині розробили власну версію приготування піци. Правда тоді вона більше нагадувала пиріг, тоді в начинку додавали все, що було в холодильнику — ковбасу, мʼясо, помідори, кукурудзу, окремо смажили картоплю. А в результаті виходив дивовижно смачний та ситний пиріг під назвою домашня піца.

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Однак тоді всі з радістю ласували новою італійською стравою, яку можна приготувати вдома. Зараз же рецепт удосконалився, всі намагаються готувати тонку, але смачну піцу з використанням мінімум інгредієнтів та начинки. Як це зробити правильно та смачно читайте в рецепті від Фокуса.

Інгредієнти з розрахунком на 4 піци

Тісто

1 кілограм просіяного борошна;

11 грамів сухих дріжджів;

18 грамів солі;

75 грамів оливкова олія;

550 грамів води.

Соус

300 грамів помідорів у власному соку;

5 грамів листя базиліка;

10 грамів солі;

25 грамів цукру;

оливкова олія.

Начинка

150 грамів моцарели (на 1 піцу);

помідори;

базилік.

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Фото: Getty

Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо приготування тіста. Для цього змішуємо всі вказані інгредієнти для тіста — просіяне борошно, дріжджі, оливкову олію та воду. Окрім солі. Все ретельно перемішуємо.

Крок 2

Додаємо до тіста сіль, ретельно перемішуємо протягом 2 хвилин, накриваємо харчовою плівкою, або рушником і відправ в тепле місце. Даємо тісту 15 хвилин.

Крок 3

Переходимо до приготування соусу. Для цього помідори у власному соку перебиваємо в блендері разом із листям базиліка, сіллю, цукром та оливковою олією до однорідності.

Крок 4

Через 15 хвилин дістаємо тісто та розділяємо на 4 рівні частини. З них формуємо кульки, накриваємо харчовою плівкою, або знову ж таки рушником і залишаємо в теплому місці ще на одну годину.

Крок 5

Через вказаний час повертаємося до тіста. За допомогою рук розкочуємо тісто у формі кола. Не потрібно ніяких качалок, тісто піддається роботі руками, тому ви спокійно можете сформувати бажану форму і розмір.

Крок 6

Готову форму з тіста поливаємо соусом, кладемо листя базиліка, посипаємо сиром, трохи збризкуємо оливковою олією та викладаємо нарізані томати.

Крок 7

Відправляємо в духовку на 12 хвилин при температурі 220 градусів. Періодично перевіряйте, щоб піца не пригоріла.

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