Таку піцу приготує кожен: рецепт приготування тіста та смачної начинки
Піца — відома італійська страва, яка набула популярності в усьому світі. Її рецептуру приготування у кожній країні інтерпретують по різному. Навіть в далекі 2000 роки українські господині розробили власну версію приготування піци. Правда тоді вона більше нагадувала пиріг, тоді в начинку додавали все, що було в холодильнику — ковбасу, мʼясо, помідори, кукурудзу, окремо смажили картоплю. А в результаті виходив дивовижно смачний та ситний пиріг під назвою домашня піца.
Однак тоді всі з радістю ласували новою італійською стравою, яку можна приготувати вдома. Зараз же рецепт удосконалився, всі намагаються готувати тонку, але смачну піцу з використанням мінімум інгредієнтів та начинки. Як це зробити правильно та смачно читайте в рецепті від Фокуса.
Інгредієнти з розрахунком на 4 піци
Тісто
- 1 кілограм просіяного борошна;
- 11 грамів сухих дріжджів;
- 18 грамів солі;
- 75 грамів оливкова олія;
- 550 грамів води.
Соус
- 300 грамів помідорів у власному соку;
- 5 грамів листя базиліка;
- 10 грамів солі;
- 25 грамів цукру;
- оливкова олія.
Начинка
- 150 грамів моцарели (на 1 піцу);
- помідори;
- базилік.
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Спосіб приготування
Крок 1
Починаємо приготування тіста. Для цього змішуємо всі вказані інгредієнти для тіста — просіяне борошно, дріжджі, оливкову олію та воду. Окрім солі. Все ретельно перемішуємо.
Крок 2
Додаємо до тіста сіль, ретельно перемішуємо протягом 2 хвилин, накриваємо харчовою плівкою, або рушником і відправ в тепле місце. Даємо тісту 15 хвилин.
Крок 3
Переходимо до приготування соусу. Для цього помідори у власному соку перебиваємо в блендері разом із листям базиліка, сіллю, цукром та оливковою олією до однорідності.
Крок 4
Через 15 хвилин дістаємо тісто та розділяємо на 4 рівні частини. З них формуємо кульки, накриваємо харчовою плівкою, або знову ж таки рушником і залишаємо в теплому місці ще на одну годину.
Крок 5
Через вказаний час повертаємося до тіста. За допомогою рук розкочуємо тісто у формі кола. Не потрібно ніяких качалок, тісто піддається роботі руками, тому ви спокійно можете сформувати бажану форму і розмір.
Крок 6
Готову форму з тіста поливаємо соусом, кладемо листя базиліка, посипаємо сиром, трохи збризкуємо оливковою олією та викладаємо нарізані томати.
Крок 7
Відправляємо в духовку на 12 хвилин при температурі 220 градусів. Періодично перевіряйте, щоб піца не пригоріла.
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