7 несподіваних речей, які можна очистити кукурудзяним крохмалем: корисні лайфхаки

Кукурудзяний крохмаль знаходить безліч застосувань у побуті. Ним можна полірувати срібло і видаляти жирні плями.

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Від миття вікон до видалення запахів і плям — кукурудзяний крохмаль можна використовувати для прибирання практично будь-якої частини вашого будинку. Цей основний продукт із комори вже давно використовується як універсальний засіб. Що можна відчистити кукурудзяним крохмалем, пише BHG.

Кукурудзяний крохмаль, який зазвичай продається у відділі для випічки більшості продуктових магазинів, є чудовим побутовим мийним засобом з двох причин: це натуральний надтонкий абразив, що підвищує очищувальну здатність, фізично видаляючи плями та бруд із поверхонь, не дряпаючи їх. Він також має абсорбуючі властивості, тому легко вбирає вологу, бруд, олію і запахи.

Крім того, кукурудзяний крохмаль екологічно безпечний, тому його можна використовувати як безпечну альтернативу агресивним хімічним мийним засобам.

Вікна та дзеркала

Кукурудзяний крохмаль є чудовим натуральним засобом для чищення скла. Змішайте по столовій ложці кукурудзяного крохмалю та оцту з 2 склянками води і перемішайте до розчинення. Перелийте в розпилювач і використовуйте так само, як засіб для миття вікон і стекол. Розпиліть і протріть, і на ваших стеклах і вікнах не буде бруду, відбитків долонь і розводів.

Жирні плями з одягу

Насипте ложку кукурудзяного крохмалю прямо на забруднений жиром одяг і залиште на 12 годин. Струсіть надлишки кукурудзяного крохмалю, киньте одяг у пральну машину і запустіть її у звичайному режимі прання. Кукурудзяний крохмаль витягне жир прямо з тканини. Найкраще це працює, якщо ви наносите кукурудзяний крохмаль на нову пляму, але він все одно може бути ефективним і для старих жирних плям.

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Срібло

Кукурудзяний крохмаль — один із найкращих способів відполірувати срібло, і це легко зробити. Змішайте півсклянки кукурудзяного крохмалю з достатньою кількістю води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на срібні прикраси або столовий посуд і протирайте м'якою тканиною, поки не зникне потьмяніння. Кукурудзяний крохмаль діє як більш м'який абразив, фізично видаляючи потьмяніння, не пошкоджуючи срібло. Змийте пасту кукурудзяного крохмалю зі срібних предметів і протріть предмет чистою м'якою тканиною, поки він не стане сухим і блискучим.

Для взуття

Кукурудзяний крохмаль може поглинати запахи і вологу із взуття, що неприємно пахне. Посипте кукурудзяним крохмалем внутрішню частину черевиків і туфель після того, як ви їх знімете. Залиште їх на ніч, а наступного ранку витрусіть кукурудзяний крохмаль. Кукурудзяний крохмаль вбирає запахи і вологу, залишаючи взуття свіжим і сухим. Ви також можете використовувати пилосос, щоб прибрати кукурудзяний крохмаль із взуття, перш ніж знову його взути.

Для килимів

Для загального освіження та очищення посипте килим або килим кукурудзяним крохмалем. Залиште на 20 хвилин, потім пропилососьте. Кукурудзяний крохмаль вбере запахи і бруд, які потім видаляються пилососом. Кукурудзяний крохмаль також відмінно видаляє жирні плями з килимів. Для точкового очищення посипте ним пляму або проблемну зону. Залиште на 30 хвилин, потім пропилососьте.

Для чищення каструль, сковорідок і кухонної раковини

Зробіть простий неабразивний засіб для чищення, який можна використовувати практично для всього, що є на кухні. Змішайте 1 частину води з 2 частинами кукурудзяного крохмалю, щоб вийшла пухка паста. Використовуйте його для очищення плям і пригорілої їжі з каструль, сковорідок, варильної панелі і навіть кухонної раковини.

Для м'яких іграшок

Якщо ви не можете випрати м'які іграшки в пральній машині, використовуйте кукурудзяний крохмаль. Рясно посипте іграшку кукурудзяним крохмалем, потім акуратно потріть або почистіть її, щоб розподілити її по всій поверхні. Кукурудзяний крохмаль вбере бруд, олії та запахи, що потрапили на іграшку. Залиште порошок на іграшці на ніч, а потім за допомогою вакуумної насадки пилососа очистіть іграшку від крохмалю.

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