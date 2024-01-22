Таро прогноз на 22-28 січня — виберіть одну карту і дізнайтеся, що чекати

Залишився один повний тиждень січня. Уже наступного тижня розпочнеться другий місяць нового 2024 року. Звісно, як і попередні тижні, ми в очікуванні, що ж нового трапиться у 2024 році.

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Тарологиня і фахівчиня з духовних практик Катерина Сербія зробила розклад із чотирьох карт, у якому розповіла, що варто чекати на четвертому тижні січня.

Для цього виберіть одну з чотирьох запропонованих карт. Робіть це інтуїтивно за внутрішнім відчуттям.

Нижче ви можете побачити, яку карту вибрали і що вам варто очікувати цього тижня — з 22 по 28 січня.

Карта 1

Це хороша карта, яка віщує насичений час, багатий на задоволення подій. Імператриці важлива колосальна життєдайна енергетика, тому є всі підстави вважати, що те, що довго перебувало в сплячці, під її впливом прокинеться і дасть нові сильні пагони, чи то новий проєкт, чи то особисті стосунки, чи то курс оздоровлення, чи то будівництво будинку, чи то кинута дисертація. Плідний розвиток, прогрес, активне творення, реалізація можливостей. Карта символізує творення, красу і добро в почуттях і думках. Її материнські дари — безпека, фізичний та емоційний комфорт, насолода життям, свято душі й тіла, іноді — дар взаємного кохання.

Карта 2

Ситуація вимагає смирення і покірності. Краще зараз залишити в спокої, нехай усе розвивається саме по собі. Час розкриватися ще не настав. Витіснення почуттів і бажань до певного часу — необхідне. Іноді, змінюючи своє ставлення до чогось, ми можемо помітно змінити життя загалом. Більшість проблем є надуманими. Усі перешкоди тільки в мозку, і наш найлютіший ворог — ми самі. Дуже складно прорватися крізь пута ліні, страху та ілюзій, щоб вийти з беззахисного стану й очікування порятунку. Ніхто не може врятувати людину від самої себе. Зрозумійте, що багато складнощів — надумані.

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Карта 3

Чудова карта! Якщо хочеш бути щасливим — будь ним. Навчися бачити багатство і повноту у своєму житті — подібне притягуватиме подібне. Порада — жити з упевненістю в завтрашньому дні, прагнути до стабільності і сталості. Карта позначає період багатства, стабільності, повноти життя і впевненості в завтрашньому дні. При цьому багатство і повнота можуть проявлятися як у зовнішньому плані, так і на внутрішньому.

Її головні значення — процвітання, надійність і безпека, виконання якогось земного бажання. Карта безумовно належить до групи позитивних і повідомляє, що те, заради чого людина працювала, досягнуто. Що вже виконано і завершено і настала необхідність переходу на інший щабель (це стосується і взаємин, і кар'єри). Золоті часи впевненості, надійності та процвітання, дуже стабільна життєва фаза.

Карта 4

Ця карта особистої відповідності та прояву в житті кармічного правосуддя, необхідності відпрацювати борги й оплатити за рахунками. Настав час відповідати за свої дії. Коли випадає справедливість, ми можемо бути впевнені, що отримаємо по заслугах — тільки питання, які ці заслуги. Це той випадок, коли є шанс зрозуміти, що ж ти посіяв — те й пожинаєш.

За справедливістю доводиться платити податки, відшкодування збитків, звітувати про виконану роботу або грати роль посередника в спірних справах. Але також за цією картою можна отримати заслужену винагороду. Також можна отримати цінну пораду, консультацію, експертну оцінку. Висновки, діагнози, іспити й атестації, комісії та консиліуми. Набуття рівноваги між різними сферами життя загалом, і у стосунках зокрема. Крім того, оскільки будь-яка дія має наслідок, то якщо ми будемо діяти, то це дасть результат.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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