Томатний соус з сосисками - ідеальне доповнення до буд-якого гарніру
Соус з сосисок — це популярна закуска, яку можна приготувати дуже просто. Основними інгредієнтами цього соусу є томатна основа і нарізані сосиски.
Здавалося б такий простий соус, який здатний доповнити, будь-який гарнір. А головне він легкий у приготуванні. Смачним рецептом соусу з сосисок, який завжди буде в пригоді поділилася футблогер nelly.cooking.
Інгредієнти
- 6 сосисок;
- 1 цибулина;
- 1 морквина;
- 1 солодкий перець;
- ящірка солі;
- 1 чайна ложка цукру;
- 400 мілілітрів води;
- 1 столова ложка томатної пасти;
- 1 столова ложка борошна;
- зелень.
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Спосіб приготування
Крок 1
Овочі вказані в списку інгредієнтів необхідно очистити від шкірки та вимити. Подрібнити мілкими шматочками.
Крок 2
На вогні розігріти сковорідку з рослинною олією. На ній обсмажити до золотистості цибулю, перець та моркву з додаванням цукру та солі.
Крок 3
Коли овочі будуть готові додаємо столову ложку попередньо просіяного борошна. Пару хвилин обсмажуємо та додаємо томатну пасту.
Крок 4
Сосиски ріжемо кільцями та додаємо до овочів з томатною пастою. Туди ж додаємо і воду. Тушкуємо на маленькому вогні до однорідності та згущення.
Крок 5
Посипаємо зеленню та подаємо з картопелькою, або іншим улюбленим гарніром.
Страва проста у приготуванні, а також дуже бюджетна. Смачного.
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