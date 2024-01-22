Щасливчики цього тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 22 по 28 січня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, у яких цього тижня все складеться якнайкраще. Удача буде підстерігати їх у різних сферах життя.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 15 до 21 січня 2024 року.

Овен

Цього тижня Овнам може пощастити у сфері кар'єри. Можливо, ви отримаєте визнання за свої зусилля або навіть пропозицію про новий проєкт. Будьте відкриті до нових можливостей, які можуть підштовхнути вас до професійного зростання.

Лев

Левам може посміхнутися удача у сфері особистих стосунків. Можливо, ви зустрінете когось особливого або поглибите свої зв'язки з поточним партнером. Будьте відкриті до спілкування і проявіть ініціативу в пошуку кохання або зміцненні стосунків.

Скорпіон

Цього тижня Скорпіонам щаститиме на кожному кроці. Сміливо можна братися за нову справу, планування бізнесу або брати участь у розіграшах і конкурсах. Також вдалою буде комунікація з іншими людьми, тому може просити у начальства про підвищення зарплати.

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