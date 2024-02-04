Сьомга з соусом песто в тісті філо: простий рецепт приготування риби в духовці

Сьомга чудово підійде для святкової вечері або особливого випадку, додаючи вишуканості та оригінальності на ваш стіл.

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Сьомга, запечена в тісті філо з соусом песто, ідеально підходить для особливих випадків та урочистих вечерь. Ніжне м'ясо риби в поєднанні з ароматним соусом і хрустким тістом забезпечує вишуканий смак. Замість філо можна використовувати листкове тісто, але це буде зовсім інший рецепт, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

філе сьомги без шкіри — 4 порції по 150 г кожна;

готове тісто філо — 8 аркушів;

готовий соус песто — 4 столові ложки;

розтоплене вершкове масло — 50 г;

сіль, перець — за смаком;

лимонні часточки — для подачі.

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Приготування:

Крок 1. Попередньо розігрійте духовку до 200°C.

Крок 2. Філе сьомги посоліть і поперчіть. На кожен шматок філе нанесіть по столовій ложці соусу песто.

Крок 3. Кожен лист тіста філо змастіть розтопленим вершковим маслом. Складіть два аркуші разом, потім покладіть на них шматок сьомги з песто.

Крок 4. Акуратно загорніть сьомгу в тісто, формуючи пакетики.

Крок 5. Викладіть підготовлені пакетики на деко, застелене пергаментним папером.

Крок 6. Запікайте в духовці 15-20 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 7. Подавайте гарячими, прикрашеними лимонними часточками.

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