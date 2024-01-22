Усього дві речі: дівчина змінила себе до невпізнання і розкрила секрет трансформації

Дівчина зізнається, що в якийсь момент стала дуже незадоволеною своєю зовнішністю і зайвою вагою. Тепер, змінившись сама, вона ділиться своїм досвідом з передплатниками.

Related video

Емілі Броган, австралійка, яка живе в Лондоні, у своєму TikTok показала свою трансформацію з пампушки з простою зовнішністю в красуню, зібравши десятки тисяч лайків.

Дівчина, у якої в цій соцмережі 450 тисяч підписників, відома здебільшого своїми кулінарними відео, проте кадри її перетворення вразили її аудиторію.

За словами Емілі, секретом змін є дві речі — наповнювач для губ і фізичні вправи.

Емілі Броган до змін і після

Броган зізналася, що була незадоволена своєю вагою, тому вирішила перейти на правильне харчування і багато часу стала присвячувати фізичним вправам і ходьбі. Зараз, коли вага вже помітно пішла, вона зосередилася на силових вправах і бігу, щоб скульптурувати свої м'язи.

Читайте також:

Не може оновити права: дівчина змінилася до невпізнання за допомогою пластики (фото)

"Це обличчя втомленої матері": Адріана Ліпа відповіла на критику свого "нового" обличчя

Блогерка витратила $10 тисяч, щоб змінити себе до невпізнання (фото)

Емілі також змінила колір волосся і зачіску. Вона перетворилася з дівчини зі світло-русявим волоссям на розкішну блондинку з модною стрижкою.

Підписники не втрималися від коментарів.

"Ти жартуєш, я тебе навіть не впізнав. Це те, що ви називаєте сяйвом і здоров'ям", "О боже, я навіть не впізнала тебе", "О боже, я спочатку буквально не зрозуміла цього, тому що думала, що це дві різні людини!", "Я до сих пір не впевнений на 100 відсотків, що це та ж сама людина", — пишуть користувачі.

Читайте також:

Немає живого місця: дівчина витратила $280 тисяч, щоб знівечити себе до невпізнання

Опра Вінфрі, яка схудла до невпізнання, показала нову фігуру

76-річна Марина Абрамович знялася для журналу GQ у нетипових для себе образах