Лаваш, запечений із фаршем і сиром: швидкий і простий рецепт оригінальної закуски

Лаваш із курячим фаршем обов'язково сподобається всім, хто цінує прості, але водночас поживні та смачні страви. Він ідеально підходить для сімейних вечерь або як ситний перекус.

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Лаваш, запечений із курячим фаршем і моцарелою, ідеально підходить як для особливих випадків, так і для швидкої сімейної вечері. Поєднання ніжного курячого фаршу та розплавленого сиру в хрусткому лаваші робить цю страву не лише смачною, а й дуже апетитною на вигляд. Фарш можна використовувати будь-який: гриби або овочі, пише Say7.

Інгредієнти:

лаваш — 2 аркуші;

курячий фарш — 500 г;

цибуля — 1 штука;

твердий сир (наприклад, моцарела) — 200 г;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

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Приготування:

Крок 1. На середньому вогні обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте курячий фарш, подрібнений часник, сіль і перець. Обсмажуйте, помішуючи, до готовності фаршу.

Крок 2. Тертий сир змішайте з дрібно нарізаною зеленню.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 4. На лист лаваша рівномірно розподіліть частину курячого фаршу, посипте зверху сиром із зеленню.

Крок 5. Накрийте другим аркушем лаваша і повторіть шари фаршу та сиру.

Крок 6. Запікайте в духовці приблизно 20-25 хвилин, поки лаваш не стане золотистим і хрустким.

Крок 7. Готову страву наріжте на порції та подавайте гарячою.

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