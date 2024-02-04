Тріска під вершково-шпинатним соусом: рецепт приготування ніжної риби
Тріска у вершковому соусі виходить неймовірно м'якою, соковитою і дуже смачною. Готується риба зовсім нескладно та швидко.
Тріска під вершково-шпинатним соусом ідеально підходить як для особливих випадків, так і для повсякденної вечері. Ніжна риба в поєднанні з багатим вершковим соусом і ароматним шпинатом створює вишуканий смак, який прикрасить будь-який стіл, пише Say7.
Інгредієнти:
- філе тріски — 4 порції по 150 г кожна;
- шпинат (свіжий або заморожений) — 200 г;
- вершки (20-30% жирності) — 200 мл;
- цибуля — 1 штука;
- часник — 2 зубчики;
- олія оливкова — 2 столові ложки;
- сік лимона — 1 столова ложка;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- тертий пармезан або інший твердий сир — для посипання.
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Приготування:
Крок 1. Попередньо розігрійте духовку до 180°C.
Крок 2. Філе тріски посоліть, поперчіть і збризніть лимонним соком. Викладіть рибу на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в духовці 15-20 хвилин.
Крок 3. Дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх на оливковій олії до м'якості.
Крок 4. Додайте шпинат до цибулі та часнику, тушкуйте до готовності шпинату.
Крок 5. Влийте вершки в пательню, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні до загустіння.
Крок 6. Готову тріску викладіть на тарілки, залийте вершково-шпинатним соусом і посипте тертим сиром.
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