Пишний хліб із пармезаном, часником і травами: рецепт ароматної домашньої випічки
Хліб із сиром, часником і пряними травами не тільки чудовий на смак, а й наповнить ваш дім затишним ароматом свіжої випічки. Він стане прекрасним доповненням до будь-якої святкової або повсякденної страви.
Хліб із пармезаном, часником і травами є ідеальним вибором для особливих випадків. Ароматний і смачний, він ідеально підходить як доповнення до основних страв, так і як самостійна закуска, пише Say7.
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 500 г;
- сухі дріжджі — 7 г;
- тепла вода — 300 мл;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- тертий пармезан — 50 г;
- подрібнений часник — 2 зубчики;
- сушені трави (наприклад, орегано, розмарин) — 1 столова ложка;
- сіль — 1 чайна ложка.
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Приготування:
Крок 1. У великій мисці змішайте борошно, дріжджі та сіль. Поступово додавайте теплу воду й оливкову олію, замішуючи тісто.
Крок 2. Викладіть тісто на посипану борошном поверхню і замісіть протягом 10 хвилин, поки воно не стане еластичним.
Крок 3. Покладіть тісто назад у миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому.
Крок 4. Розігрійте духовку до 200°C.
Крок 5. Візьміть тісто, що піднялося, додайте в нього тертий пармезан, часник і сушені трави. Акуратно перемішайте.
Крок 6. Формуйте з тіста буханець і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Крок 7. Запікайте хліб у духовці протягом 25-30 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 8. Готовий хліб остудіть на решітці перед подачею.
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