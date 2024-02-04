Німецький яблучний пиріг із вершковим кремом: десерт з ароматом свята
Подавайте цей ароматний і ситний німецький пиріг як вишуканий десерт. Він ідеально поєднується з чашкою запашного чаю або кави, додаючи затишку і тепла у ваші зустрічі з близькими.
Німецький яблучний пиріг з горіхами пекан і кремом із вершкового сиру стане зіркою будь-якого святкового столу. Поєднання солодких яблук, хрустких горіхів пекан і ніжного вершково-сирного крему створює чудовий смак, який оцінять усі гості, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 250 г;
- вершкове масло — 150 г;
- цукор — 100 г;
- яйце куряче — 1 штука;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка.
Для начинки:
- яблука — 4 середніх;
- горіхи пекан (або волоські горіхи) — 100 г;
- кориця — 1 чайна ложка;
- цукор — 50 г.
Для крему:
- вершковий сир — 200 г;
- сметана — 100 мл;
- цукрова пудра — 50 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик.
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Приготування
Крок 1. Для тіста змішайте м'яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром до пишності. Додайте яйце і збийте. Поступово введіть борошно з розпушувачем.
Крок 2. Розкачайте тісто і покладіть його у форму для пирога, сформуйте бортики.
Крок 3. Для начинки наріжте яблука часточками, змішайте з цукром і корицею. Розподіліть яблука поверх тіста і посипте подрібненими горіхами пекан.
Крок 4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 30 хвилин.
Крок 5. Для крему збийте вершковий сир із цукровою пудрою, сметаною і ванільним цукром до однорідності.
Крок 6. Охолоджений пиріг покрийте кремом із вершкового сиру.
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