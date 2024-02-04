Німецький яблучний пиріг із вершковим кремом: десерт з ароматом свята

Подавайте цей ароматний і ситний німецький пиріг як вишуканий десерт. Він ідеально поєднується з чашкою запашного чаю або кави, додаючи затишку і тепла у ваші зустрічі з близькими.

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Німецький яблучний пиріг з горіхами пекан і кремом із вершкового сиру стане зіркою будь-якого святкового столу. Поєднання солодких яблук, хрустких горіхів пекан і ніжного вершково-сирного крему створює чудовий смак, який оцінять усі гості, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 250 г;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 100 г;

яйце куряче — 1 штука;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка.

Для начинки:

яблука — 4 середніх;

горіхи пекан (або волоські горіхи) — 100 г;

кориця — 1 чайна ложка;

цукор — 50 г.

Для крему:

вершковий сир — 200 г;

сметана — 100 мл;

цукрова пудра — 50 г;

ванільний цукор — 1 пакетик.

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Приготування

Крок 1. Для тіста змішайте м'яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром до пишності. Додайте яйце і збийте. Поступово введіть борошно з розпушувачем.

Крок 2. Розкачайте тісто і покладіть його у форму для пирога, сформуйте бортики.

Крок 3. Для начинки наріжте яблука часточками, змішайте з цукром і корицею. Розподіліть яблука поверх тіста і посипте подрібненими горіхами пекан.

Крок 4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 30 хвилин.

Крок 5. Для крему збийте вершковий сир із цукровою пудрою, сметаною і ванільним цукром до однорідності.

Крок 6. Охолоджений пиріг покрийте кремом із вершкового сиру.

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