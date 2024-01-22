Лимонний рулет: рецепт вершкового ароматного десерту

Лимонний рулет — смачний та ароматний десерт. І чудова варіація класичного лимонного пирога.

Related video

Якщо вам подобаються лимонні пироги та бісквіти, то спробуйте приготувати цей смачний рулет. М'яке бісквітне тісто з ніжним лимонним кремом — це ідеальне поєднання. У результаті виходить м'який десерт майже кремової консистенції з приємним цитрусовим смаком. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Приготувати його нескладно. Після випікання бісквітне тісто слід одразу посипати цукром, а потім обгорнути харчовою плівкою і кухонним рушником, щоб воно прийняло форму і не зламалося. Коли бісквітний корж вистигає, його наповнюють лимонним кремом, знову загортають у харчову плівку і залишають у холодильнику щонайменше на годину.

Якщо хочете, ви можете прикрасити лимонний рулет збитими вершками, листочками м'яти, цукровою пудрою, а також скибочками свіжого лимона, підсмаженими кедровими горішками або нарізаним мигдалем.

Лимонний рулет

Інгредієнти:

Для бісквітного тіста:

3 яйця;

цукор — 80 г;

борошно — 30 г;

картопляний крохмаль — 20 г;

соняшникова олія (або кукурудзяна) — 30 мл;

половинка лимона;

сіль — 1 щіпка.

Для лимонного крему:

вода — 200 мл;

лимонний сік — 180 мл;

цукор — 180 г;

крохмаль кукурудзяний — 70 г;

2 жовтки;

масло вершкове — 50 г;

половинка лимона;

ваніль.

Приготуйте лимонний крем: у невелику миску налийте лимонний сік, додайте терту цедру і дрібку насіння ванілі. Перемішайте чайною ложкою і залиште настоюватися на 10 хвилин.

Додайте цукор у кукурудзяний крохмаль. Поступово вливайте воду, помішуючи вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок. Змішайте лимонний сік із цедрою та ваніллю.

Перекладіть суміш у каструлю і варіть до загустіння на повільному вогні, постійно помішуючи.

Зніміть з вогню і додайте яєчні жовтки. Перемішайте і знову поставте на вогонь на кілька хвилин, поки суміш не почне кипіти.

Перекладіть гарячий крем у скляну миску. Накрийте харчовою плівкою і приберіть у холодильник або прохолодне місце.

Читайте також:

Яблучний рулет: рецепт м'якого десерту зі смачною начинкою

Лінивий "Наполеон". Найпростіший рецепт культового десерту

Тане в роті. Рецепт яблучного пирога "Вуаль нареченої"

Приготуйте бісквітне тісто: відокремте жовтки від білків. Додаємо цукор до жовтків і збийте вінчиком. Суміш має бути пишною, прозорою та пінистою. Додайте терту цедру лимона і влийте соняшникову олію. Додайте просіяне борошно і крохмаль. Перемішайте лопаткою.

Додайте в білки цукор і дрібку солі. Збийте яєчні білки до утворення жорстких піків. Додавайте збиті білки в яєчну суміш потроху.

Акуратно перемішайте лопаткою рухами знизу вгору. Застеліть форму папером для випічки і, щоб вона добре прилипала, злегка намочіть дно форми. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть. Випікайте за температури 180 °С приблизно 10 хвилин.

Дістаньте бісквітне тісто з духовки і прямо разом із папером для випічки викладіть його на кухонний рушник.

Посипте поверхню цукром, накрийте харчовою плівкою, щоб бісквітне тісто залишалося м'яким і не засихало. Переверніть бісквітне тісто так, щоб папір для випічки можна було легко зняти.

Коли тісто охолоне, розкачайте тісто, викладіть лимонний крем і залиште трохи для прикраси. Згорніть рулет щільніше. Прикрасьте лимонним кремом. Відправте лимонний рулет у холодильник щонайменше на годину.

Вийнявши, посипте цукровою пудрою, додайте кілька листків м'яти і наріжте скибочками завтовшки не менше одного сантиметра. І подавайте до столу.

Рулет із лимоном можна зберігати в холодильнику, накривши зверху харчовою плівкою, протягом 3 днів.

Читайте також:

Бісквітний рулет із кремом: рецепт неймовірно смачної та ніжної випічки

Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки

Шоколадний бісквіт: простий рецепт смачної випічки