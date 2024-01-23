23 січня 2024 року: святої Агати — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна нікому відмовляти в допомозі. Якщо побачили, як по деревах скаче білка — незабаром настане відлига.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Агати. Народилася дівчинка на острові Сицилія (Італія) в місті Катанія 235 року. Тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською. Вона була з дуже багатої та шляхетної родини. Бог нагородив її незвичайною красою та добрим серцем. Одного разу в неї закохався сенатор Квінтіан, але красуня відмовила йому у взаємності, бо обрала залишитися незайманою і вірно служити Богу. Сенатор зненавидів дівчину, за його наказом її заарештували і піддали найжорстокішим тортурам. Їй трізали груди і замучили тортурами до смерті. Сталося це 261 року, коли Агаті було всього 25 років.

Що не можна робити 23 січня:

відмовляти в допомозі;

вагітним не потрібно стояти на порозі будинку;

веселитися, співати.

Народні прикмети та повір'я:

по деревах скаче білка — незабаром настане відлига;

багато снігу означає, що і хліба буде багато;

яка погода сьогодні, такою буде і в січні наступного року.

День ангела святкують:

Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Макарій, Федір.

Народилися в цей день:

1891 рік — Павло Тичина, український поет;

1949 рік — Грицько Чубай, український поет, перекладач;

1849 рік — Богдан Ханенко, український меценат, засновник Музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків.

А також у цей день:

2002 рік — 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 рік — на Майдані Незалежності відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.