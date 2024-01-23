Гарячі бутерброди з грибами та сиром у духовці: простий рецепт ситного перекусу
Гарячі бутерброди — чудова ідея для сніданку, також їх можна взяти як обід до школи або на роботу.
Бутерброди з грибами і сиром, приготовані в духовці, — це проста і водночас дуже смачна страва, яка чудово підходить як для перекусу, так і для зустрічі несподіваних гостей. Поєднання ароматних грибів і сиру, що тане в роті, створюють дивовижний смак, який нікого не залишить байдужим, повідомляє Smak.
Інгредієнти:
- хліб для тостів або батон — 4 скибочки;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 головка;
- сир твердих сортів (наприклад, Чеддер або Гауда) — 100 г;
- вершкове масло — 2 столові ложки;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Наріжте гриби та цибулю дрібними кубиками. Обсмажте їх на вершковому маслі до золотистого кольору. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 2. Натріть сир на крупній тертці.
Крок 3. На кожну скибочку хліба викладіть обсмажені гриби з цибулею і посипте зверху тертим сиром.
Крок 4. Розігрійте духовку до 180°C і запікайте бутерброди до розплавлення сиру і появи золотистої скоринки, приблизно 5-7 хвилин.
Крок 5. Перед подачею прикрасьте бутерброди свіжою зеленню.
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