Рецепт для справжніх гурманів: листковий салат із куркою, сиром і виноградом

Салат викладається на сервірувальне блюдо шарами і має дуже яскравий і святковий вигляд. А смак гідно оцінять гурмани, які люблять різноманітність текстур і смаків.

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Цей новий листковий салат стане окрасою будь-якого столу. У ньому дуже вдало поєднуються смаки і текстури ароматної ніжної курки, пікантного твердого сиру, солодкого винограду і волоських горіхів. Рецептом салату поділився сайт "ЯБ Поїла"

Інгредієнти:

куряча грудка — 1 шт;

виноград без кісточок — невелике гроно;

яйце куряче — 1 шт;

сир твердий — 100 г;

горіхи волоські подрібнені — 1 ст. л.;

домашній майонез — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Підготуйте інгредієнти:

яйце зваріть круто;

курячу грудку змастіть сіллю, спеціями за смаком і олією, запечіть у духовці за 180 градусів 25 хвилин;

зробіть домашній майонез.

Крок 2

Горіхи дрібно посічіть ножем або подрібніть на крихту в блендері, якщо любите ніжнішу текстуру.

Крок 3

Готове куряче філе наріжте невеликими кубиками.

Крок 4

Сир натріть на середній тертці. Можна брати будь-який сир, який ви любите. Салат буде гарним як із твердим сиром типу пармезану, так і з м'яким брі. Якщо вам більше до смаку брі, його краще теж нарізати кубиками, як курку.

Крок 5

Яйце натріть на тертку або розімніть виделкою на крихту.

Крок 6

Ягоди винограду розріжте навпіл.

Крок 7

Збирайте салат шарами. Можна використати на один шар половину інгредієнтів і повторити шари двічі. Збирайте салат у прозорій салатниці або викладіть на плоске блюдо за допомогою кулінарного кільця — так салат матиме ще красивіший вигляд.

Крок 8

Кожен шар у салаті змащуйте невеликою кількістю майонезу. Порядок шарів:

Курка. Сир. Яйце. Горіхи.

Крок 9

Зверху на салат викладіть виноград зрізом донизу. Можна додатково прикрасити "метеликами" волоського горіха.

Крок 10

Перед подачею дайте салату настоятися в холодильнику близько години.

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