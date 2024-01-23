Ідеальне поєднання: рецепт іспанської кави кортадо

Це ідеальний баланс молока та міцного еспресо. Напій дарує заряд енергії та ніжну, шовковисту текстуру.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко розкриває рецепт популярного іспанського напою — кави кортадо.

Це кавовий напій на основі еспресо, головною особливістю якого є пропорція кави молока до — чітко 1:1, тоді як у капучино це 2:5, а в мак’ято 2:1. Зокрема, молоко для кортадо не збивається в густу піну, а лише трохи нагрівається або обробляється парою.

"Кортадо" з іспанської перекладається як "розрізати" (молоко ніби перерізає навпіл різку інтенсивність еспресо).

ІНГРЕДІЄНТИ:

100 мл еспресо;

100 мл молока.

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Для початку готуємо 100 мл еспресо за допомогою кавомашини, гейзерної кавоварки або френч-преса.

Нагріваємо 100 мл молока до приблизно 55-60 градусів. У мікрохвильовці: наливаємо 100 мл молока у скляний або керамічний посуд та нагріваємо приблизно 20-30 сек, воно має бути температури 55-60 градусів. Перевіряємо молоко, якщо воно занадто холодне на дотик — нагріваємо ще 10-20 сек. На плиті: наливаємо 100 мл молока у сотейник і ставимо на середній вогонь. Помішуємо молоко, поки воно не нагріється до температури 60 г, це може зайняти 2-3 хв.

У чашку наливаємо 100 мл гарячого еспресо та 100 мл теплого молока. Напій готовий. До нього за бажання можна додати збиті вершки, різноманітні топінги та сиропи, корицю тощо.

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