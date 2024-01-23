Паштет із курячою печінкою та шаром сиру з помідорами: рецепт святкової закуски
Печінковий паштет із сиром — це не тільки смачна, а й гарно оформлена страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Подавайте його холодним, нарізавши на порційні шматочки.
Паштет із курячою печінкою та шаром сиру з помідорами — це вишуканий та оригінальний холодний закусочний делікатес. Ніжний паштет у поєднанні з ароматним шаром сиру та помідорів залишить незабутні враження у ваших гостей, пише Master Recipes.
Інгредієнти
Для паштету:
- куряча печінка — 500 г;
- цибуля — 1 штука;
- морква — 1 штука;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль, перець — за смаком.
Для шару сиру з помідорами:
- твердий сир — 150 г;
- помідори — 2 штуки;
- желатин — 10 г;
- вода — 100 мл.
Читайте також:
Тарталетки з печінковим паштетом і гранатовим желе
Ніжний паштет зі свинячої печінки
Паштет із курячої печінки з фініками
Приготування
Крок 1. Промийте курячу печінку та обсмажте її на вершковому маслі разом із дрібно нарізаною цибулею та морквою до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 2. Подрібніть обсмажені печінку, цибулю та моркву в блендері до однорідної маси.
Крок 3. Розчиніть желатин у воді та залиште на кілька хвилин для набухання.
Крок 4. Твердий сир натріть на тертці, помідори наріжте кубиками.
Крок 5. Змішайте набряклий желатин із сиром і помідорами.
Крок 6. Покладіть частину печінкового паштету у форму, створюючи перший шар.
Крок 7. Зверху акуратно викладіть сирну масу з помідорами, далі — знову паштет із печінки.
Крок 8. Поставте форму в холодильник до повного застигання.
Читайте також:
Намазка для бутербродів із тунцем та авокадо
Гарячі бутерброди з шинкою, сиром і томатами