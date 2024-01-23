Корисніше для здоров'я: 5 причин замінити ранкову каву чаєм

Кава, безсумнівно, додає енергії вранці, і багато людей буквально не можуть розплющити очі без чашечки еспресо. Але регулярне вживання кави вранці не найкорисніша звичка для здоров'я, тому дієтологи рекомендують замінити її чаєм.

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Кава, за помірного вживання, корисна для організму, але коли справа доходить до часу вживання, то чай вранці є все ж таки більш корисним варіантом. Якщо ви хочете поліпшити своє здоров'я, спробуйте починати свій ранок з чашки ароматного чаю. І ось 5 причин, чому вам слід негайно це почати робити. Про це пише Health Shots.

Хоча і кава, і чай можуть бути корисними для здоров'я, існують певні причини, через які деякі люди можуть вважати чай кращим вибором вранці порівняно з кавою. Дієтолог Авні Каул розповіла, чому ж чай корисніший за каву.

Знижений вміст кофеїну

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Кофеїн, безумовно, дає вам заряд енергії, але він шкідливий, якщо його не вживати в помірних кількостях. Безумовно, в чаї теж міститься кофеїн, але його там менше, ніж у каві, тому вживання чаю приносить користь вашому організму. "Чай зазвичай містить менше кофеїну, ніж кава. Хоча кофеїн може забезпечити заряд енергії, занадто велика його кількість, навпаки, може призвести до нервозності, занепокоєння та порушення режиму сну. Чай забезпечує більш м'яке споживання кофеїну, знижуючи ризик цих побічних ефектів", — каже Каул.

Ніжне пробудження

Ми всі почуваємося трохи лінивими, коли прокидаємося вранці. Кава забезпечує миттєвий приплив енергії, що може бути не так уже й добре, враховуючи, що вранці ви відчуваєте сонливість. За словами експерта: "Чай містить амінокислоту, відому як L-теанін, яка чинить заспокійливу дію і може врівноважувати стимулюючу дію кофеїну. Це може призвести до більш поступового і м'якого пробудження порівняно з різким зарядом бадьорості від кави".

Гідратація

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Зневоднення — хронічна проблема любителів кави. Взимку це питання стає гострішим, оскільки в пікові зимові місяці споживання рідини сильно знижується. Кава є сечогінним засобом, а це означає, що вона може призвести до збільшення вироблення сечі та потенційного зневоднення. З іншого боку, чай сприяє зволоженню організму, оскільки це насамперед вода. А, як відомо, підтримання гідратації вранці має вирішальне значення для загального благополуччя.

Антиоксидантний заряд

Чай, особливо зелений, містить антиоксиданти, які приносять величезну користь для здоров'я, зокрема підтримують імунну систему та захищають клітини від пошкоджень. "Хоча кава також містить антиоксиданти, їхні типи і кількості можуть відрізнятися", — говорить Каул.

Чутливість шлунка

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Кава може бути більш кислою, ніж чай, що може викликати у деяких людей дискомфорт у шлунку. Чай, як правило, м'якше діє на шлунок, що робить його кращим варіантом для людей із чутливістю до кислоти або проблемами травлення.

Зрештою, вибір між кавою та чаєм вранці залежить від індивідуальних уподобань, переносимості кофеїну та вашого ставлення до власного здоров'я. Важлива поміркованість, а ще вкрай важливо прислухатися до реакції вашого організму на кожен напій, тоді ви зможете знайти той, який ідеально підходить вам для початку дня.

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