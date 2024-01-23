Гіннесс-пай — м'ясний пиріг із пивом: неповторний смак і аромат

Пиріг із м'ясом і пивом — чудова страва, яка безсумнівно потішить усіх любителів щільних і смачних м'ясних страв.

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Гіннесс-пай — це ситна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейної вечері або зустрічі з друзями. Комбінація м'яса, овочів і пива Гіннесс надає пирогу неповторного смаку й аромату, роблячи його чудовим вибором для особливих випадків, повідомляє Ivona.

Інгредієнти

Для начинки:

яловича вирізка — 500 г;

цибуля — 2 штуки;

морква — 2 штуки;

селера — 2 стебла;

томатна паста — 2 столові ложки;

пиво Гіннесс (або інше) — 500 мл;

борошно — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком.

Для тіста:

борошно — 250 г;

вершкове масло — 125 г;

вода — 4-5 столових ложок;

яйце (для змащування) — 1 штука.

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Приготування

Крок 1. Наріжте яловичу вирізку на шматочки, обваляйте в борошні. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки та викладіть в окремий посуд.

Крок 2. У тій самій пательні обсмажте нарізану цибулю, моркву та селеру. Додайте томатну пасту, перемішайте.

Крок 3. Поверніть м'ясо в пательню, додайте пиво Гіннесс. Тушкуйте під кришкою на повільному вогні близько 1 години, поки м'ясо не стане м'яким.

Крок 4. Для тіста змішайте борошно з м'яким вершковим маслом, додайте воду і замісіть тісто. Залиште його в холодильнику на 30 хвилин.

Крок 5. Розкачайте тісто, викладіть його у форму для запікання, створюючи основу для пирога.

Крок 6. Викладіть охолоджену м'ясну начинку на тісто.

Крок 7. Закрийте пиріг другим шаром тіста, защипніть краї. Зробіть невеликі проколи на верхньому шарі тіста для виходу пари.

Крок 8. Змастіть поверхню пирога збитим яйцем.

Крок 9. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Готовий Гіннесс-пай подавайте гарячим.

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