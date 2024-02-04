Три міфи про красу волосся, у які ви все ще вірите: від миття до стрижки

Викриття міфів — крок до правильного догляду за волоссям. Важливо пам'ятати, що в кожної людини унікальний тип волосся і шкіри голови, і те, що працює для одного, може не підійти іншому.

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Краса і здоров'я волосся — тема, оточена безліччю міфів і помилок. Деякі з них передаються з покоління в покоління, але науковий підхід і сучасні дослідження розвінчують ці міфи, повідомляє Мesoesthetic.

Три найпоширеніші хибні думки про красу волосся, в які багато хто досі вірить:

Міф 1. Часта стрижка волосся сприяє його швидкому росту.

Це один із найпопулярніших міфів. Насправді, стрижка волосся не впливає на швидкість його росту. Ріст волосся відбувається з фолікулів, розташованих у шкірі голови, а стрижка впливає тільки на кінчики. Проте регулярне обрізання посічених кінчиків робить волосся більш здоровим і доглянутим, що може надавати йому зовнішнього вигляду більш "живого" і густого.

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Міф 2. Що частіше мити волосся, то швидше воно стає брудним.

Насправді, частота миття волосся має визначатися індивідуально, залежно від типу волосся і шкіри голови. Надмірне миття волосся може призвести до видалення природних олій, які захищають волосся і шкіру голови, що може призвести до сухості та подразнення. Однак це не означає, що волосся почне забруднюватися швидше. Важливо знайти баланс, який підходить саме вам.

Міф 3. Щоденне використання кондиціонера шкідливе для волосся.

Цей міф виник через хибну думку, що кондиціонери роблять волосся важким і жирним. Насправді, кондиціонери необхідні для підтримання здоров'я волосся, особливо якщо ваше волосся пофарбоване, хімічно оброблене або схильне до сухості. Кондиціонери допомагають закрити кутикулу волосини після миття шампунем, що захищає волосся від зовнішніх пошкоджень і утримує вологу. Важливо вибирати продукт, що підходить вашому типу волосся, і використовувати його правильно.

Дотримуйтесь порад професіоналів і слухайте свій організм, щоб підтримувати здоров'я і красу вашого волосся.

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