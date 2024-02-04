Вітамінний салат із морквою та селерою: смачно, швидко та корисно

Салат із морквою та селерою — прекрасний спосіб урізноманітнити ваш раціон. Він не тільки корисний, а й дуже смачний, його хрустка текстура і свіжий смак обов'язково сподобаються всім.

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Вітамінний салат з морквою і селерою та оливковою олією — це ідеальний вибір для тих, хто стежить за своїм здоров'ям і хоче харчуватися смачно і корисно. Яскравий, хрусткий і повний вітамінів, цей салат стане чудовим доповненням до будь-якої страви, повідомляє Оbozrevatel.

Інгредієнти:

морква — 3 середніх;

стебло селери — 2 штуки;

зелене яблуко — 1 штука;

лимонний сік — 2 столові ложки;

мед — 1 столова ложка;

волоські горіхи — 50 г;

зелень (петрушка, кріп) — за смаком;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Моркву та яблуко очистіть і натріть на крупній тертці. Селеру наріжте тонкими смужками.

Крок 2. Волоські горіхи подрібніть і злегка обсмажте на сухій сковороді для аромату.

Крок 3. У мисці змішайте моркву, селеру та яблуко. Додайте подрібнені волоські горіхи та дрібно нарізану зелень.

Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік і мед. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 5. Заправте салат і ретельно перемішайте.

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