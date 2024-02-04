Вітамінний салат із морквою та селерою: смачно, швидко та корисно
Салат із морквою та селерою — прекрасний спосіб урізноманітнити ваш раціон. Він не тільки корисний, а й дуже смачний, його хрустка текстура і свіжий смак обов'язково сподобаються всім.
Вітамінний салат з морквою і селерою та оливковою олією — це ідеальний вибір для тих, хто стежить за своїм здоров'ям і хоче харчуватися смачно і корисно. Яскравий, хрусткий і повний вітамінів, цей салат стане чудовим доповненням до будь-якої страви, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти:
- морква — 3 середніх;
- стебло селери — 2 штуки;
- зелене яблуко — 1 штука;
- лимонний сік — 2 столові ложки;
- мед — 1 столова ложка;
- волоські горіхи — 50 г;
- зелень (петрушка, кріп) — за смаком;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком.
Читайте також:
Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу
Салат із консервованою квасолею та свіжими овочами
Салат із курячою печінкою, грибами, маслинами та болгарським перцем
Приготування:
Крок 1. Моркву та яблуко очистіть і натріть на крупній тертці. Селеру наріжте тонкими смужками.
Крок 2. Волоські горіхи подрібніть і злегка обсмажте на сухій сковороді для аромату.
Крок 3. У мисці змішайте моркву, селеру та яблуко. Додайте подрібнені волоські горіхи та дрібно нарізану зелень.
Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік і мед. Додайте сіль і перець за смаком.
Крок 5. Заправте салат і ретельно перемішайте.
Читайте також:
Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу
Салат із пекінської капусти з копченою куркою та сиром