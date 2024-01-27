Витончений смак у простих інгредієнтах: цвітна капуста під грибним соусом

Цвітна капуста за цим рецептом виходить дуже ароматною і з вишуканим смаком, який надають їй прованські трави.

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Запечена цвітна капуста під смачним грибним соусом — це визначна страва та справжній кулінарний шедевр, що заслуговує на увагу. Гармонійне поєднання трав, часнику та ретельно підготовленого грибного соусу надають цій страві неповторного смаку, який задовільнить навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом цвітної капусти під грибним соусом поділився сайт Shuba.

Інгредієнти

Основні:

цвітна капуста — 1 шт;

масло вершкове 73% — 60 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

часник — 4 зубчики;

шавлія — 15 г;

чебрець — 1 гілочка;

розмарин — 15 г.

Для соусу:

масло вершкове 73% — 60 г;

дрібна цибуля — 1 шт;

печериці — 120 г;

шавлія — 1 ч. л.;

розмарин — 1 ч. л.;

чебрець — 1 гілочка;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

овочевий бульйон — 400 мл;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 180°C. Цвітну капусту розділіть на суцвіття і викладіть на деко. Розтопіть вершкове масло і полийте ним капусту. Приправте сіллю, перцем, часником і травами.

Крок 2

Запікайте близько години, поки цвітна капуста не стане м'якою і трохи підрум'яниться.

Крок 3

Приготуйте соус. У невеликому сотейнику розтопіть вершкове масло на слабкому вогні. на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Цибулю наріжте соломкою, додайте в сотейник і обсмажуйте близько 5 хвилин до м'якості. Не забувайте помішувати, щоб цибуля не підгоріла.

Крок 4

Дрібно наріжте гриби, додайте трави, сіль і перець. Викладіть у сотейник і готуйте ще хвилин 5, поки гриби не стануть м'якими.

Крок 5

Пропустіть часник через прес і додайте в сотейник. Туди ж відправте борошно і ретельно перемішайте, щоб воно не взялося грудками. Через хвилину додайте бульйон, доведіть соус до кипіння, постійно помішуючи.

Крок 6

Зменшіть вогонь і готуйте ще кілька хвилин, поки соус не загусне.

Крок 7

Розкладіть цвітну капусту по тарілках, полийте зверху грибним соусом і подавайте до столу.

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