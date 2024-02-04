Рибні котлети із секретним інгредієнтом: проста страва без зайвого клопоту
Рибні котлети виходять пікантними та ніжними. Цей варіант приготування — ідеальний вибір для тих, хто любить експериментувати з традиційними рецептами.
Рибні котлети з додаванням сала — це справжній кулінарний шедевр, який вразить вас своєю соковитістю та неповторним смаком. Вони стануть чудовим варіантом для вечері або обіду, повідомляє 1000.menu.
Інгредієнти:
- філе білої риби (наприклад, тріска, хек) — 500 г;
- сало — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 1 штука;
- яйце куряче — 1 штука;
- часник — 2 зубчики;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- сіль, перець — за смаком;
- олія рослинна — для смаження.
Читайте також:
Соковиті котлети з курячого фаршу в духовці
Гнізда з сиром та овочами в духовці
Приготування:
Крок 1. Рибне філе ретельно промийте, обсушіть і подрібніть у м'ясорубці або блендері до однорідної маси.
Крок 2. Сало наріжте невеликими шматочками і також пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері.
Крок 3. Цибулю та часник дрібно наріжте та додайте до рибно-сальної маси. Вбийте яйце, додайте сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте.
Крок 4. Сформуйте з отриманої маси котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях.
Крок 5. Розігрійте сковороду з рослинною олією та обсмажуйте котлети з кожного боку до золотистої скоринки.
Крок 6. Готові котлети подавайте з будь-яким гарніром або овочевим салатом.
Ці рибні котлети з салом виходять неймовірно соковитими й ароматними. Сало надає страві особливої пікантності та ніжності, роблячи її ідеальним вибором для тих, хто любить експериментувати з традиційними рецептами.
Читайте також:
Рибні котлети з печінкою тріски