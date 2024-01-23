Поєднання двох десертів: готуємо солодку пахлаву-чизкейк
Рецепт доволі непростий, проте результат вас точно потішить. В одній страві одразу розкриються смаки двох відомих солодощів.
Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом поєднання двох популярних десертів — пахлави та чизкейка.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 100 г масла;
- 400 г тіста філо (7 листів);
- 200 г горіхів;
- 400 г крем-сиру;
- 100 г цукру;
- 1 ч.л. борошна;
- 3 яйця;
- 100 мл вершків 33%;
- ⅓ ч.л. кардамону.
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Для початку вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. У сотейнику розтоплюємо 100 г масла. Фому для запікання змащуємо маслом на дні та бортиках. Подрібнюємо горіхи блендером чи ножем.
Після цього беремо перший шар тіста, змащуємо його маслом і викладаємо у форму, акуратно розподіливши по бортиках, щоб воно гарно прилягало. Змащуємо маслом наступний шар тіста, викладаємо у форму та присипаємо 50 г горіхів.
Робимо усе те саме з іще трьома шарами тіста, зміщуючи їх маслом і присипаючи горіхами. Втім, останні два шари не присипаємо горіхами, а лише змащуємо маслом. Загалом має вийти 7 шарів тіста, 4 з яких з горіхами.
У кухонному комбайні з насадкою віничок чи у великій мисці віничком збиваємо 400 г крем-сиру та 100 г цукру впродовж 2 хвилин до пишності.
Додаємо в суміш 1 ч.л. борошна та по одному додаємо яйця. Мішаємо суміш на середніх обертах до повного об’єднання.
Вливаємо 100 мл вершків та збиваємо до однорідної текстури.
Переливаємо сирну суміш у форму з тістом і рівняємо верх. Притрушуємо ⅓ ч.л. кардамону.
Після цього обрізаємо зайве тісто кухонними ножицями чи гострим ножем і відправляємо в духовку на 45 хвилин. Тоді знімаємо бортики з форми та печемо ще 25 хвилин, щоб тісто краще пропеклося.
Десерт краще подавати охолодженим.
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