Поєднання двох десертів: готуємо солодку пахлаву-чизкейк

Рецепт доволі непростий, проте результат вас точно потішить. В одній страві одразу розкриються смаки двох відомих солодощів.

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Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом поєднання двох популярних десертів — пахлави та чизкейка.

ІНГРЕДІЄНТИ:

100 г масла;

400 г тіста філо (7 листів);

200 г горіхів;

400 г крем-сиру;

100 г цукру;

1 ч.л. борошна;

3 яйця;

100 мл вершків 33%;

⅓ ч.л. кардамону.

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Для початку вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. У сотейнику розтоплюємо 100 г масла. Фому для запікання змащуємо маслом на дні та бортиках. Подрібнюємо горіхи блендером чи ножем.

Після цього беремо перший шар тіста, змащуємо його маслом і викладаємо у форму, акуратно розподіливши по бортиках, щоб воно гарно прилягало. Змащуємо маслом наступний шар тіста, викладаємо у форму та присипаємо 50 г горіхів.

Робимо усе те саме з іще трьома шарами тіста, зміщуючи їх маслом і присипаючи горіхами. Втім, останні два шари не присипаємо горіхами, а лише змащуємо маслом. Загалом має вийти 7 шарів тіста, 4 з яких з горіхами.

У кухонному комбайні з насадкою віничок чи у великій мисці віничком збиваємо 400 г крем-сиру та 100 г цукру впродовж 2 хвилин до пишності.

Додаємо в суміш 1 ч.л. борошна та по одному додаємо яйця. Мішаємо суміш на середніх обертах до повного об’єднання.

Вливаємо 100 мл вершків та збиваємо до однорідної текстури.

Переливаємо сирну суміш у форму з тістом і рівняємо верх. Притрушуємо ⅓ ч.л. кардамону.

Після цього обрізаємо зайве тісто кухонними ножицями чи гострим ножем і відправляємо в духовку на 45 хвилин. Тоді знімаємо бортики з форми та печемо ще 25 хвилин, щоб тісто краще пропеклося.

Десерт краще подавати охолодженим.

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