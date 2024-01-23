Гігієна сну - 8 порад, щоб легко та швидко заснути
Втрата сну є поширеною проблемою, яка стосується багатьох людей в певний момент їхнього життя. Це не дивно, оскільки божевільний ритм життя і поганий стан навколишнього середовища – його перші союзники.
Тривала відсутність сну може призвести до надмірної сонливості в денний час, емоційних проблем, зниження працездатності, ожиріння і зниження якості життя. Тому в першу чергу варто слідкувати за правилами гігієни сну, розповідає нутриціолог dari_pro_health.
Фактори гарного і якісного сну
Порада 1
Перш за все варто дотримуватися режиму засинання і часу пробудження. Підтримуйте режим кожного дня, щоб не збивати циркадні ритми, які є біологічним годинником людини. Вони задають ритм усім життєво важливим процесам у організмі. Робота біологічного годинника визначається генами, які запускають і зупиняють метаболічні процеси, наприклад запасання енергії або виділення гормонів.
Порада 2
Уникайте прийом їжі та рідини за 2-3 години до сну, бо ваш ШКТ і нирки теж мають відпочивати.
Порада 3
Обмежуйте "голубе світло" екранів за кілька годин перед сном. Телевізор, планшет, телефон та будь-які інші гаджети.
Порада 4
Не займайтеся спортом та іншими фізичними навантаженнями перед тим, як лягати спати. Фізична втома часто заважає заснути. А от протягом дня треба бути активним, бажано проходити близько 10 тисяч кроків.
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Порада 5
Підтримуйте в комфортній температурі кімнату, де ви спите. Сон у задушливому, непровітреному приміщенні часто призводить до кисневого голодування, яке проявляється головними болями вранці.
Порада 6
Повна темрява в кімнаті. Можна використовувати спеціальні штори блекаут, які не пропускають світло. А також вимикати пристрої під час сну, бо навіть ледве вловиме світло від годинника, зарядного пристрою також треба прибрати, бо мелатонін виробляється тільки в повній темряві і просто закрити очі не достатньо. Буде корисною маска для сну, яка прикриває очі, перешкоджаючи потраплянню світла.
Порада 7
Варіант, який сприяє виробленню гормонів серотоніну, дофаміну та ендорфінів – обтяжена ковдра, що створює відчуття "материнських обіймів". Тим самим ви швидше розслабитесь, заспокоїтесь і міцно заснете.
Порада 8
Важливе розслаблення перед сном! Тиха релаксуюча музика, аромалампи з ефірними оліями для засинання, дихальні практики, масаж.
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