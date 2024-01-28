Капуста з картоплею та курячим філе в горщиках: простий рецепт смачної вечері

Страва поєднує в собі ніжне куряче філе, ароматну капусту та м'яку картоплю під ситною овочевою шапочкою.

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Капуста з картоплею і курячим філе, запечена в горщиках, — це затишна і ситна страва, яка зігріє в холодні вечори і стане чудовим вибором для сімейної вечері, повідомляє Кuking.

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

білокачанна капуста — 500 г;

картопля — 4-5 штук;

цибуля — 1 головка;

морква — 1 штука;

томатна паста — 2 столові ложки;

часник — 2 зубчики;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець, приправи — за смаком;

вода або курячий бульйон — 300 мл.

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Приготування:

Крок 1. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, обсмажте на сковороді до золотистої скоринки. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 2. Капусту нашаткуйте, картоплю наріжте кубиками. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на крупній тертці. Часник подрібніть.

Крок 3. У пательні з рослинною олією обсмажте цибулю та моркву до м'якості, додайте томатну пасту та часник, тушкуйте ще кілька хвилин.

Крок 4. У горщики рівномірно розподіліть шари капусти, картоплі та курки. Поверх кожного шару викладіть обсмажені овочі з томатною пастою.

Крок 5. Залийте вміст горщиків водою або бульйоном так, щоб рідина злегка покрила інгредієнти. Приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 6. Закрийте горщики кришками і запікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 годин.

Крок 7. Подавайте готову страву гарячою, прикрасивши зеленню за бажанням.

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