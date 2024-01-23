З грибами: незвичайний рецепт капусняка

Відома страва заграє новими нотками з кількома інгредієнтами. Євген Клопотенко пропонує рецепт страви по-бойківськи.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом приготування традиційного капусняка з додаванням до нього грибів.

ІНГРЕДІЄНТИ:

100 г квасолі;

4 картоплини;

10 г сушених грибів;

200 г білокачанної капусти;

1 велика цибулина;

1 морквина;

200 г квашеної капусти;

1 ст.л. смальцю чи олії.

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Зарання варимо 100 г квасолі (приблизно 1-1,5 години після закипання). Миємо та чистимо 4 картоплини, нарізавши після цього їх кубиком. Кладемо у велику каструлю, заливаємо 2,5 л води та варимо 20 хвилин.

Замочуємо 10 г сушених грибів, після чого відварюємо їх в окремій каструлі. Доводимо їх до кипіння, зливаємо воду, знову заливаємо чистою та ще раз доводимо до кипіння. Додаємо нарізані гриби та квасолю.

Через 5-7 хвилин також додаємо 200 г нашаткованої білокачанної капусти.

Нарізаємо 1 морквину та 1 цибулину дрібним кубиком, обсмажуємо їх до м’якості. Додаємо 200 г квашеної капусти та тушкуємо разом 5 хвилин.

Додаємо засмажку в капусняк і варимо все разом іще 5 хвилин.

Подаємо капусняк гарячим або ж даємо настоятися страві впродовж кількох годин.

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