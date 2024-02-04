Болгарський перець, фарширований твердим сиром і яйцями: рецепт яскравої та апетитної закуски
Свіжі перці з яйцем і сиром — чудовий варіант для тих, хто шукає простий, але вишуканий рецепт. Страва виходить не тільки ситною, а й красивою на вигляд, що робить її придатною для святкового столу.
Фарширований болгарський перець із твердим сиром і яйцями — це поживна і смачна страва, що ідеально підходить для легкої закуски. Хрусткий перець і ароматна сирна начинка створюють гармонійне поєднання смаків, повідомляє Рецепти салатів.
Інгредієнти:
- болгарський перець — 4 штуки;
- твердий сир — 100 г;
- яйця курячі — 4 штуки;
- зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез — 2-3 столові ложки;
- зелень — для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Яйця відваріть круто, остудіть, потім подрібніть на тертці або подрібніть виделкою до стану пюре.
Крок 2. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Змішайте з подрібненими яйцями, додайте дрібно нарізану зелень і майонез. Посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте.
Крок 3. Болгарські перці вимийте, зріжте верхівки й акуратно видаліть насіння та перегородки.
Крок 4. Наповніть перці яєчно-сирною сумішшю, залишивши місце в серединці.
Крок 5. У середину перцю помістити яйце, весь інший простір щільно заповнити сиром. Поставити перець у холодильник на 3-4 години.
Крок 6. Гострим ножем розрізати на порції, викласти на блюдо, прикрасивши зеленню
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